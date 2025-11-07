Beneficiarios SNAP en Nueva Jersey: sepa cuánto puede obtener por “asistencia de emergencia” y cómo solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

Ante la incertidumbre de los pagos SNAP por la crisis que ha desatado el cierre de Gobierno -Shutdown- en Estados Unidos (EEUU), desde varios estados han tomado medidas para asegurar que las familias no se queden sin tan importante servicio vital, este es el caso de Nueva Jersey.

A pesar de que se ha indicado que la administración de Trump estaría haciendo pagos, enviando una parte de los montos para el día de hoy, y de que un juez a ordenado que el beneficio se cancele en su totalidad, lo cierto es que nada parece ser seguro.

En este sentido, resalta la iniciativa de asistencia por parte del estado de Nueva Jersey. La cual es una respuesta de emergencia coordinada para compensar la falta de fondos de SNAP de noviembre de 2025 que estaría afectando a más de 800.000 residentes.

Programa especial de ayuda

El alcalde de Newark, Ras J. Baraka, anunció la creación de un sitio web temporal de asistencia de emergencia que permitirá a los beneficiarios actuales del programa solicitar ayuda alimentaria y económica.

El programa ofrece apoyo financiero para cubrir necesidades esenciales del hogar, ayudando a las familias a mantenerse a flote mientras los beneficios federales se encuentran suspendidos o retrasados.

El mismo, empezó a aceptar solicitudes desde el pasado 3 de noviembre, según un comunicado de prensa del ayuntamiento.

Para asegurar que la ayuda llegue a todos los barrios, se han establecido centros de distribución en los cinco distritos de Newark, donde los residentes podrán recibir alimentos y orientación directa.

Cada hogar elegible podrá solicitar hasta un máximo de $600 dólares en asistencia para compensar los retrasos o pérdidas de sus beneficios de SNAP.

Destacado: Recordemos que más de 37.000 hogares en Newark dependen de SNAP. De esta cifra, 29.000 son niños.

Con esta ayuda los residentes pueden pagar:

Servicios básicos como agua, gas, electricidad o internet.

Pago de renta o hipoteca, incluidos atrasos.

Transporte y cuidado infantil.

Copagos médicos y compra de medicamentos recetados.

Los beneficiarios solo deben ingresar al portal oficial (Acerca de | Plantilla de escape) y completar el formulario en línea.

Si tiene dudas consulte la página de Preguntas Frecuentes (FAQ) o comuníquese con el equipo del Programa de Asistencia Temporal de la Ciudad al [email protected] o al (973) 565-5486.

Otras acciones implementadas

Por otra parte, la ciudad de Newark también ha puesto en marcha, colaborando con organizaciones sin fines de lucro, iglesias y bancos de alimentos locales, para desplegar una respuesta coordinada que garantice que nadie se quede sin comida.

Se han ampliado horarios, abierto despensas temporales y reforzado los servicios de emergencia alimentaria para ayudar a las familias afectadas.

Además, el Gobernador de Nueva Jersey declaró un Estado de Emergencia y tomó medidas inmediatas para inyectar fondos de contingencia en la red de seguridad alimentaria del estado:

Aceleración de subvenciones para alimentos: el Gobernador Phil Murphy, el Presidente del Senado Scutari y el Portavoz de la Asamblea Coughlin anunciaron la entrega acelerada de $42.5 millones de dólares en subvenciones para alimentos y contra el hambre a organizaciones de alimentos de emergencia locales.

Fondos para bancos de alimentos (NJEDA): la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA) proporcionó $900,000 dólares en fondos adicionales a las seis Organizaciones de Alimentación de Emergencia del Estado para ayudarlas a hacer frente al aumento drástico de la demanda.

Compra de productos locales: el Departamento de Agricultura de Nueva Jersey (NJDA) otorgó $4 millones de dólares en subvenciones a bancos de alimentos para apoyar la compra de productos cultivados en Nueva Jersey, como parte de la Iniciativa contra el Hambre del Estado.

