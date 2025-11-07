¡Emergencia aérea! Conoce la lista de aeropuertos que reducirán el tráfico de vuelos en EEUU   

Suscríbete a nuestros canales

Los viajeros en Estados Unidos (EEUU) enfrentan una nueva preocupación en sus próximos itinerarios aéreos. La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que reducirá la capacidad de tráfico en 40 aeropuertos con alto volumen a partir de este viernes.

NBC News obtuvo una lista de los aeropuertos afectados por el cierre de gobierno donde se realizarán los recortes de vuelos. La FAA tiene previsto anunciar la lista completa esta semana.

¿Cuáles son los aeropuertos más afectados por la reducción de capacidad?

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que habrá una reducción de capacidad del 10% en 40 ubicaciones. El objetivo es "aliviar la presión" generada por la escasez de personal.

Entre los aeropuertos afectados se encuentran centros neurálgicos de la aviación, incluyendo:

Chicago O'Hare International (ORD) (con un promedio diario de 1.076 vuelos de salida).

Hartsfield–Jackson Atlanta International (ATL) (1.062 vuelos de salida).

Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Los tres aeropuertos del área de Nueva York (JFK, LGA, EWR).

¿Por qué el gobierno de EEUU decidió reducir el tráfico aéreo?

La decisión es una respuesta directa al cierre del gobierno, que ha provocado que los controladores de tráfico aéreo sigan trabajando sin pago. El Secretario Duffy y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, destacaron la creciente presión y el cansancio en el personal.

Duffy señaló anteriormente que la falta de pago ha generado una escasez de entre 2.000 y 3.000 controladores. El Secretario expresó su preocupación porque algunos controladores están buscando "trabajos complementarios" para llegar a fin de mes.

¿Qué tantos vuelos se verían afectados a partir del viernes?

Los recortes afectarán a los principales aeropuertos del país. Por ejemplo, en Chicago O'Hare (ORD), el aeropuerto con el mayor promedio de vuelos de salida de la lista, la reducción del 10% de su capacidad impactará una alta cantidad de operaciones.

La reducción de capacidad busca prevenir un "caos masivo" en el sistema aéreo. Los viajeros deben estar atentos a los avisos de sus aerolíneas, ya que la medida comenzará a implementarse este viernes 7 de noviembre de 2025.

