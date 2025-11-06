Transgéneros en EEUU tendrán esta limitante al tramitar el pasaporte: Corte Suprema ya emitió el veredicto

Suscríbete a nuestros canales

La Corte Suprema de Estados Unidos dictó este jueves veredicto sobre los derechos de las personas trans para elegir su sexo en el trámite del pasaporte, negando este derecho tras petición hecha anterioremnte por Donald Trump.

Según informa NBC, la orden del tribunal, respondiendo a una solicitud de emergencia, anula la política de la era Biden que permitía a los solicitantes usar un marcador "X" o auto-seleccionar su género.

La nueva directriz restringe la designación de sexo a "masculino" o "femenino", basándose exclusivamente en el sexo asignado al nacer, una medida que el presidente Trump anunció el 20 de enero, su primer día en el cargo.

Fallo

La decisión de la mayoría conservadora, emitida sin firma, revierte los fallos de tribunales inferiores, incluida la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que previamente habían bloqueado la política.

La Corte aceptó el argumento del gobierno de que registrar el sexo biológico es similar a registrar el país de nacimiento, calificándolo como un "hecho histórico". Sin embargo, los tres jueces progresistas disintieron enérgicamente.

La jueza Ketanji Brown Jackson escribió que el gobierno no demostró "daño alguno" que justificara la intervención de emergencia, mientras que los demandantes enfrentan un "perjuicio inminente y concreto".

