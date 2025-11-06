Menos vuelos y más retrasos: así golpeará el cierre del gobierno a los aeropuertos de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos empieza a impactar directamente al transporte aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que reducirá hasta en 10% el tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país para preservar la seguridad, debido a la falta de personal provocada por la parálisis gubernamental.

Según NBC News, cuatro aeropuertos del área metropolitana de Nueva York se encuentran entre los más afectados: LaGuardia, JFK, Newark y Teterboro.

Este último, aunque más pequeño, es uno de los más transitados del país en cuanto a aviación privada. Los recortes también alcanzarán a terminales clave como Atlanta, Chicago, Denver y Los Ángeles, según adelantó el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

El plan, que se hará oficial este jueves, contempla una reducción gradual: 4% el viernes, 5% el sábado y hasta 10% la próxima semana.

Bedford explicó que la medida busca mantener el control del tráfico aéreo en condiciones seguras ante el agotamiento del personal y la escasez de controladores.

“En mis 35 años de experiencia, no recuerdo haber visto una situación así. Estamos en terreno desconocido”, dijo.

Presión sobre los controladores y riesgo de caos aéreo

Los controladores aéreos han estado trabajando sin cobrar desde el 1 de octubre, cuando comenzó el cierre.

La mayoría cumple seis días de trabajo a la semana y turnos extendidos, lo que, según la FAA, ha puesto en riesgo la estabilidad de las operaciones.

Bedford advirtió que, incluso si el cierre termina antes del viernes, no se reanudarán las operaciones normales de inmediato, hasta que el personal se recupere.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó sobre un posible “caos en los cielos” si la paralización continúa y los empleados dejan de recibir su segundo sueldo.

“Algunos pueden soportar un pago perdido, pero no dos. Hay controladores que incluso tienen dificultades para pagar el transporte al trabajo”, dijo.

La situación ya empieza a reflejarse en los aeropuertos: al menos 39 centros de control de tráfico aéreo reportaron limitaciones de personal entre viernes y domingo, según un análisis de Associated Press, una cifra que triplica el promedio previo al cierre.

Piden poner fin a la crisis

El presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, pidió al Congreso poner fin a la crisis cuanto antes, afirmando que el cierre está “obligando a tomar decisiones operativas difíciles que interrumpen los viajes y dañan la confianza en la experiencia aérea en Estados Unidos”.

La FAA mantiene reuniones con las aerolíneas para definir cómo implementar los recortes sin comprometer la seguridad.

Sin embargo, los expertos advierten que, de prolongarse el cierre, cientos o incluso miles de vuelos podrían ser cancelados justo antes del inicio de la temporada de viajes por Acción de Gracias.

