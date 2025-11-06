Cierres y servicios disponibles en San Diego este 11 de noviembre por el Día de los Veteranos

Suscríbete a nuestros canales

El Día de los Veteranos San Diego traerá cambios importantes en el funcionamiento de las oficinas y servicios del condado este martes 11 de noviembre.

Las autoridades locales confirmaron que todas las oficinas públicas, centros de recursos familiares, bibliotecas y refugios de animales permanecerán cerrados por el feriado nacional, en reconocimiento a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Pese a las suspensiones, los servicios policiales, de control de animales de emergencia y otros considerados esenciales continuarán operativos durante toda la jornada.

Los parques del condado, los campamentos y las áreas recreativas de uso diurno seguirán abiertos al público los 365 días del año, aunque algunos espacios comunitarios y deportivos sí cerrarán temporalmente sus puertas.

Qué lugares estarán cerrados y cómo realizar reservas durante el feriado

Entre los sitios que no abrirán sus puertas el martes se encuentran el Centro Comunitario de Fallbrook, el Centro Comunitario de Lakeside, el Centro Comunitario y Gimnasio de Spring Valley, el Salón Comunitario de Valley Center, la oficina de recreación de 4S Ranch (aunque los parques del área permanecerán abiertos), la piscina del parque Adams y los centros comunitarios para adolescentes.

El Departamento de Parques y Recreación del Condado recordó que las reservas para acampar seguirán disponibles a través de la página oficial de Reservas de Camping en Línea, aunque la línea telefónica de atención no estará operativa durante el feriado.

Asimismo, las clínicas de salud pública del condado permanecerán cerradas el martes y reanudarán sus actividades el miércoles 12 de noviembre, junto con el resto de las oficinas del condado.

Planificación

El gobierno local pidió a los residentes planificar sus trámites con anticipación y aprovechar los servicios digitales disponibles para evitar contratiempos.

El cierre temporal forma parte del calendario anual de observancias federales, en las que los trabajadores públicos tienen descanso oficial.

