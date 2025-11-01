Alerta roja en San Diego: los consejos que salvan vidas de mascotas ante el calor extremo

Suscríbete a nuestros canales

El calor en San Diego ha encendido las alarmas de las autoridades locales, que advirtieron sobre temperaturas que podrían alcanzar entre 90 y 99 grados Fahrenheit en ciudades como El Cajon, Escondido, La Mesa, Poway, Santee y San Marcos.

Ante el aviso de calor del Servicio Meteorológico Nacional, funcionarios del condado pidieron a los residentes extremar precauciones no solo para cuidar su salud, sino también la de sus mascotas, que enfrentan un riesgo elevado de insolación y deshidratación.

Las altas temperaturas pueden causar golpes de calor, agotamiento, náuseas y mareos tanto en personas como en animales.

Por eso, los expertos insisten en mantener medidas preventivas durante los días más calurosos de la semana y acudir a las llamadas “Zonas Frescas” —bibliotecas, centros comunitarios y edificios públicos con aire acondicionado— para evitar emergencias médicas.

Recomendaciones esenciales para proteger a las mascotas del calor

Entre las recomendaciones más urgentes, las autoridades destacan mantener a las mascotas dentro del hogar siempre que la temperatura interior sea más baja. El aire acondicionado o un ventilador pueden marcar la diferencia entre el bienestar y un golpe de calor.

También se recomienda ejercitar a los animales temprano en la mañana o al anochecer, cuando el sol es menos intenso. Las caminatas prolongadas o el ejercicio bajo el sol pueden provocar quemaduras en las patas o deshidratación severa.

El agua fresca y abundante es clave. Los recipientes deben ser a prueba de vuelcos y mantenerse a la sombra, ya que las mascotas suelen rechazar el agua caliente. Además, un sistema de nebulización o rociadores puede ayudar a mantener los patios más frescos.

Si la mascota debe permanecer afuera, es vital garantizar sombra durante todo el día, recordando que la posición del sol cambia.

Los expertos también insisten en no dejar animales dentro del coche, ni siquiera con las ventanas entreabiertas, porque en solo 10 minutos la temperatura interna puede superar los 39 °C.

Finalmente, evitar paseos por pavimento caliente y considerar una pequeña piscina infantil para que los perros se refresquen puede marcar la diferencia.

En días de calor extremo, incluso las mascotas necesitan un refugio seguro para resistir el sofocante clima del sur de California.

