Tramita la licencia de tu mascota en Sacramento: requisitos y tarifas

Si vives en Sacramento, la ley establece que debes obtener una licencia para cualquier perro o gato que tenga cuatro meses o más.

Cumplir con este requisito no es solo un trámite, sino una medida importante que protege a tu amigo peludo y a la comunidad en general.

Tener una licencia válida permite identificar rápidamente a tu mascota y asegurarte de que regrese a casa si se pierde.

Toma la responsabilidad en tus manos: tramita la licencia de manera rápida y evita multas costosas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de mascota en Sacramento, California?

Antes de comenzar con el proceso, asegúrate de tener a mano dos documentos esenciales que necesitarás para que tu solicitud sea un éxito:

Comprobante de vacunación antirrábica vigente: Este es el requisito más importante.

La duración de tu licencia (ya sea de uno, dos o tres años) dependerá directamente del tiempo que cubra esta vacuna.

No olvides que la documentación del veterinario debe incluir la fecha de caducidad.

Certificado de esterilización/castración (opcional, pero recomendado): Si decides castrar o esterilizar a tu mascota, podrás acceder a una tarifa de licencia mucho más baja, lo que fomenta la tenencia responsable.

Asegúrate de presentar el certificado de tu veterinario para poder aprovechar este descuento.

¿Cómo se solicita una licencia de mascota en Sacramento?

El Departamento de Cuidado Animal de Sacramento simplifica el proceso de licenciamiento, ofreciéndote varias vías convenientes para obtener o renovar la licencia de tu mascota. Elige la que mejor se adapte a tu rutina:

En línea: La forma más fácil es a través de la plataforma oficial DocuPet. Crea tu cuenta, carga los documentos requeridos (vacunación y esterilización) y paga la tarifa. Este portal también gestiona recordatorios automáticos de renovación.

Por correo: Descarga la solicitud de licencia disponible en el sitio web de la ciudad, adjunta las copias de los certificados y envía un cheque o giro postal por el monto total a la oficina de Control Animal, generalmente el Bradshaw Animal Shelter.

En persona: Visita el Bradshaw Animal Shelter (3839 Bradshaw Rd, Sacramento) para completar la solicitud y el pago en efectivo, débito o tarjeta de crédito.

A través de veterinarios participantes: Muchos veterinarios locales manejan el proceso de licencia directamente. Consulta con tu clínica si ofrecen este servicio al momento de la vacuna.

Para renovar, el proceso es muy similar al de la solicitud inicial. No olvides estar atento a los recordatorios que te enviamos por correo electrónico o postal.

Y si te retrasas en la renovación, ten en cuenta que se aplicará un recargo por demora.

¿Cuánto cuesta la licencia para mascotas en Sacramento?

Tipo de Mascota Estado reproductivo Tarifa Regular (1 año) Tarifa para adultos mayores (62+) Perro Esterilizado/castrado $25.00 $13.00 Perro Sin Esterilizar $100.00 N/A Gato Esterilizado/castrado $20.00 $13.00 Gato Sin esterilizar $94.00 N/A

