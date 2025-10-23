Miami-Dade ofrece ofrece servicios de salud bucal a bajo costo y subsidiados: conoce si aplica para inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Condado de Miami-Dade cuenta con un programa esencial de Servicios de Atención de la Salud Bucal dirigido a personas que cumplen con los requisitos.

Este programa abarca una variedad de procedimientos, garantizando que los residentes puedan mantener una buena higiene y salud dental.

La oficina de Gestión y Presupuesto es la encargada de supervisar esta importante iniciativa pública.

¿Cuáles son los servicios para la salud bucal que ofrece Miami-Dade?

El plan del Condado incluye una extensa lista de tratamientos. Los beneficiarios reciben exámenes dentales de rutina, profilaxis y limpiezas profesionales, radiografías, empastes y reemplazos.

Además, el programa aborda el tratamiento de enfermedades de las encías y la cirugía oral.

Es importante notar que el servicio también cubre los implantes dentales, aunque bajo estrictas condiciones: solo se autorizan para casos de estricta necesidad médica y su disponibilidad es limitada.

Los pacientes acceden únicamente a los procedimientos listados en el Formulario de Atención de la Salud Bucal oficial, lo que garantiza un uso eficiente de los recursos públicos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los servicios de salud bucal en el condado?

El sitio web oficial de Miami-Dade señala que hay un programa disponible para "personas elegibles", así que quienes estén interesados deben asegurarse de cumplir con los requisitos específicos de ingresos y residencia.

Aunque la fuente oficial no menciona que el servicio sea completamente gratuito, los programas de salud pública como este, que son gestionados por el Condado, suelen operar con un modelo de bajo costo o subsidiado.

Este enfoque tiene como objetivo aliviar la carga económica de la comunidad y facilitar el acceso a la atención dental.

Los interesados deben comunicarse con la oficina de Gestión y Presupuesto para confirmar su elegibilidad y conocer los costos exactos que podrían estar involucrados.

¿Cómo se realiza la solicitud para poder acceder a servicios de salud bucal en Miami-Dade?

Para acceder a estos servicios tan importantes, la forma más sencilla es ponerse en contacto con el Departamento de Gestión y Presupuesto.

Los ciudadanos y residentes pueden llamar al 305-375-5143 para obtener información clara sobre cómo inscribirse y qué documentos son necesarios.

¿Los inmigrantes pueden aplicar?

En cuanto a los inmigrantes, la información oficial no establece restricciones claras basadas en el estatus migratorio; lo que realmente importa es la "elegibilidad".

Por eso, cualquier residente debería comunicarse directamente con el Condado para averiguar si su situación le permite acceder a la atención.

