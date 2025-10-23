Una ciudad de Texas ofrece asistencia de $2.000 para seguro contra inundaciones: requisitos y pasos para aplicar

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Austin ha puesto en marcha un Programa Piloto de Asistencia para Seguro contra Inundaciones, que brinda un apoyo económico vital a los propietarios de viviendas en áreas de alto riesgo.

Esta iniciativa, que se lanzó en colaboración con la Coalición Comunitaria de Del Valle, tiene como objetivo reducir las barreras financieras y mejorar la cobertura de seguros.

Ahora, los residentes pueden solicitar hasta $2.000 en asistencia financiera, un monto que se destina a la obtención, mantenimiento o renovación de una póliza de seguro contra inundaciones por un año.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para solicitar asistencia para seguro contra inundaciones en Austin, Texas?

El programa requiere que los solicitantes cumplan con ciertos criterios para asegurarse de que la ayuda llegue a las familias más vulnerables y en riesgo. Para poder calificar para la asistencia, los propietarios en Austin deben:

Ser dueños de su casa y vivir dentro de la llanura de inundación de 100 años (la zona de mayor riesgo).

Tener un ingreso familiar que sea igual o inferior al 140% del Ingreso Familiar Promedio (MFI).

Comprometerse a utilizar los fondos exclusivamente para una póliza de seguro contra inundaciones.

La necesidad de esta cobertura es urgente, ya que el daño promedio por inundación en Austin puede alcanzar los $21.000, un costo que las pólizas estándar de seguro de vivienda no cubren.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud para la asistencia para seguro contra inundaciones en Austin, Texas?

El proceso de solicitud es bastante sencillo para los residentes. Los propietarios que cumplan con los requisitos deben visitar el sitio web de la Coalición Comunitaria de Del Valle en ATXdvcc.org/flood para enviar sus documentos.

Es crucial actuar con rapidez: las solicitudes se procesarán en el orden en que se reciban y solo mientras haya fondos disponibles en el programa.

Además, la Ciudad recomienda a los propietarios que apliquen antes de la fecha límite sugerida del 31 de diciembre de 2025.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, una vez que se apruebe la solicitud, la Ciudad no le entrega el dinero directamente al propietario, sino que envía la asistencia directamente a la compañía de seguros para cubrir el costo de la póliza.

Este programa no solo alivia la carga financiera inmediata, sino que también complementa el descuento de hasta un 25% en el seguro contra inundaciones respaldado por el gobierno federal, el cual Austin ofrece a todos sus residentes gracias a su participación en el Programa Nacional de Seguros Contra Inundaciones de FEMA.

