El secreto del centavo en EEUU: ¿De qué material está hecha la moneda que vale $1.7 millones de dólares?

La curiosidad por una moneda de apenas un centavo ha captado la atención de coleccionistas y expertos en numismática. Se trata de un ejemplar de la serie Lincoln Wheat Cent, cuya composición la convierte en un tesoro que puede alcanzar un valor de hasta 1.7 millones de dólares.

De acuerdo con información publicada por el portal web La Opinión, el interés por esta moneda se originó tras descubrirse que algunas piezas acuñadas en 1943 poseen una aleación diferente a la establecida por la Casa de Moneda de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El error que creó una joya numismática

En aquel año, el cobre escaseaba por el esfuerzo bélico, por lo que los centavos comenzaron a fabricarse en acero recubierto de zinc. Sin embargo, un pequeño lote de planchas de bronce permaneció en las prensas y fue acuñado por error, generando pocas piezas con fecha 1943 y la composición original de cobre‑estaño‑zinc.

El hallazgo de estas monedas excepcionales cambió su destino: pasaron de ser piezas comunes de circulación a objetos de alto valor histórico y económico. Su rareza, junto con el error de acuñación, las ubicó entre las más buscadas por coleccionistas en todo el mundo.

Cómo identificar la moneda de bronce

Detectar una de estas piezas requiere precisión. La moneda auténtica de bronce pesa aproximadamente 3.11 gramos y no responde al imán, a diferencia de los ejemplares de acero que pesan 2.7 gramos y son magnéticos.

Además, la tonalidad rojiza‑marrón del cobre es otro rasgo visible que ayuda a distinguirla.

Hasta el momento, se calcula que existen entre 10 y 20 monedas genuinas de este tipo. La más valiosa, acuñada en la Casa de la Moneda de Denver, alcanzó los 1.7 millones de dólares en una subasta privada.

Precaución ante falsificaciones

El interés por estas monedas también dio paso a imitaciones. Algunas piezas comunes han sido recubiertas con cobre para simular el valioso bronce.

Por ello, los especialistas recomiendan verificar su autenticidad mediante servicios reconocidos como el Professional Coin Grading Service (PCGS) o la Numismatic Guaranty Corporation (NGC).

