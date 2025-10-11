¡Revisa tus bolsillo! Monedas de 25 centavos de EEUU valen hasta $8,500 si tienen este error

Suscríbete a nuestros canales

La moneda de 25 centavos circula diariamente en todo Estados Unidos, pero algunas ediciones específicas pueden generar importantes ingresos para quienes las posean.

Estas piezas, según su año de acuñación, conservación o errores de fábrica, llegan a cotizarse muy por encima de su valor nominal.

La información, obtenida del portal web La Opinión, detalla cuáles son las variaciones más buscadas y con precios altos en el mercado de coleccionistas. Factores como una edición limitada, un error visible o un alto grado de conservación son clave para determinar el valor final.

Origen y características históricas

Los quarters comenzaron a acuñarse en el siglo XVIII, con producción masiva desde la década de 1830. A partir de 1932, la imagen de George Washington se convirtió en el diseño predominante.

Hasta 1964, la mayoría de estas monedas estaban hechas en plata, lo que añade valor adicional para ciertos coleccionistas.

Entre las piezas más cotizadas se encuentra el cuarto de dólar Washington de 1943 con error de doble acuñación en el anverso, que puede alcanzar un valor de $8,500 si está en excelente estado. También destacan:

1932-D: incluso desgastado vale $225 y puede superar los $525 en buen estado.

1932-S: con producción limitada a 408,000 unidades, se ofrece en $360 si está bien conservado.

1934 con doble acuñación: llega a $440.

1950-D/S y 1950-S/D: errores de sobreacuñación con valores entre $220 y $325.

Valor según estado y rareza

El grado de conservación, medido en una escala del 1 al 70, es determinante. Piezas con calificación alta, como MS-66, pueden alcanzar miles de dólares.

Un caso extremo fue un cuarto de 1932 que llegó a venderse por $143,000 dada su rareza y excelente condición.

