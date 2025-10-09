Banco de España ingresa dos criptomonedas a su sistema financiero: así benefician a sus usuarios

Suscríbete a nuestros canales

Los clientes minoristas del BBVA, el segundo banco más grande de España, podrán hacer uso de Bitcoin y Ethereum directamente desde la aplicación móvil de la entidad.

De acuerdo con diversos medios locales, este es un paso histórico que marca la entrada definitiva de la banca tradicional española en el mundo de los criptoactivos.

Estos son algunos de los beneficios que tendrán los clientes particulares de edad legal:

Comprar y vender Bitcoin (BTC) y Ether (ETH).

Guardar sus activos digitales de manera segura en la custodia interna de BBVA, sin depender de terceros.

Integrar su operativa cripto con los servicios bancarios tradicionales de la entidad.

En esta primera etapa, la oferta se limita a BTC y ETH, aunque la entidad no descarta expandir a otros activos digitales en el futuro.

Aunque, el banco aclaró que no brindarán asesoramiento financiero respecto a la inversión en criptomonedas, y que la decisión de operar en este mercado dependerá exclusivamente del cliente.