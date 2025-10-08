Servicios

¿Sin papeles ni seguro? Así puedes recibir atención médica gratis en San Francisco

La Red de Salud ofrece múltiples opciones de cobertura, incluyendo Medi-Cal, San Francisco Saludable, entre otros

Por Martín Sojo
Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 04:00 pm

La atención médica en San Francisco es un derecho garantizado para todos los residentes, sin importar su situación migratoria.

A través de la Red de Salud de San Francisco (San Francisco Health Network), las personas sin seguro pueden inscribirse fácilmente en un plan de salud y recibir atención médica a bajo costo en clínicas, hospitales y programas del condado.

No se requiere tarjeta de residencia, visa ni ningún estatus migratorio especial para acceder al sistema.

La Red de Salud ofrece múltiples opciones de cobertura, incluyendo Medi-Cal, San Francisco Saludable y programas de escala móvil del condado.

Además, brinda acompañamiento telefónico con trabajadores certificados que ayudan a los solicitantes durante el proceso de inscripción, garantizando que nadie quede fuera del sistema por falta de documentos o recursos.

Paso a paso para inscribirse en la Red de Salud

El proceso de inscripción es simple y completamente telefónico. Solo se requiere agendar una cita llamando a la Oficina de Inscripción de Acceso de Pacientes al 628-206-7800, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 p. m. y de 1:00 a 5:00 p. m.

Durante la llamada, un trabajador de inscripción certificará los datos y ayudará a identificar el programa médico más adecuado para cada persona o familia.

Antes de la cita, es importante tener a la mano los siguientes documentos:

  • Identificación con fotografía, como pasaporte, licencia o tarjeta de residencia.

  • Comprobante de residencia, por ejemplo, contrato de alquiler o factura de servicios.

  • Comprobante de ingresos, como recibo de pago o declaración de impuestos.

  • Comprobante de activos del hogar, como estados bancarios o de cuentas de jubilación.

Con esta información, los especialistas determinan la elegibilidad para distintos programas, entre ellos:

  • Medi-Cal (Medicaid), cobertura gratuita o de bajo costo para residentes de bajos ingresos.

  • Medi-Cal Presunto de Hospital, que otorga acceso inmediato a servicios médicos temporales.

  • San Francisco Saludable, diseñado para residentes sin seguro médico.

  • Programa de escala móvil del condado, asistencia médica ajustada al ingreso familiar.

  • Covered California, el mercado estatal donde se pueden adquirir planes privados de salud.

La Red de Salud de San Francisco trabaja bajo el principio de que el acceso a la atención médica es un derecho universal.

Sin importar el origen o la situación migratoria, todo residente puede recibir atención integral, preventiva y de emergencia dentro del sistema público de salud de la ciudad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
licencia
Estados Unidos
Miércoles 08 de Octubre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América