¿Sin papeles ni seguro? Así puedes recibir atención médica gratis en San Francisco

La atención médica en San Francisco es un derecho garantizado para todos los residentes, sin importar su situación migratoria.
A través de la Red de Salud de San Francisco (San Francisco Health Network), las personas sin seguro pueden inscribirse fácilmente en un plan de salud y recibir atención médica a bajo costo en clínicas, hospitales y programas del condado.
No se requiere tarjeta de residencia, visa ni ningún estatus migratorio especial para acceder al sistema.
La Red de Salud ofrece múltiples opciones de cobertura, incluyendo Medi-Cal, San Francisco Saludable y programas de escala móvil del condado.
Además, brinda acompañamiento telefónico con trabajadores certificados que ayudan a los solicitantes durante el proceso de inscripción, garantizando que nadie quede fuera del sistema por falta de documentos o recursos.
Paso a paso para inscribirse en la Red de Salud
El proceso de inscripción es simple y completamente telefónico. Solo se requiere agendar una cita llamando a la Oficina de Inscripción de Acceso de Pacientes al 628-206-7800, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 p. m. y de 1:00 a 5:00 p. m.
Durante la llamada, un trabajador de inscripción certificará los datos y ayudará a identificar el programa médico más adecuado para cada persona o familia.
Antes de la cita, es importante tener a la mano los siguientes documentos:
-
Identificación con fotografía, como pasaporte, licencia o tarjeta de residencia.
-
Comprobante de residencia, por ejemplo, contrato de alquiler o factura de servicios.
-
Comprobante de ingresos, como recibo de pago o declaración de impuestos.
-
Comprobante de activos del hogar, como estados bancarios o de cuentas de jubilación.
Con esta información, los especialistas determinan la elegibilidad para distintos programas, entre ellos:
-
Medi-Cal (Medicaid), cobertura gratuita o de bajo costo para residentes de bajos ingresos.
-
Medi-Cal Presunto de Hospital, que otorga acceso inmediato a servicios médicos temporales.
-
San Francisco Saludable, diseñado para residentes sin seguro médico.
-
Programa de escala móvil del condado, asistencia médica ajustada al ingreso familiar.
-
Covered California, el mercado estatal donde se pueden adquirir planes privados de salud.
La Red de Salud de San Francisco trabaja bajo el principio de que el acceso a la atención médica es un derecho universal.
Sin importar el origen o la situación migratoria, todo residente puede recibir atención integral, preventiva y de emergencia dentro del sistema público de salud de la ciudad.
