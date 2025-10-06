Ferias de empleo en tres ciudades de California: descubre a dónde ir para conseguir tu próximo trabajo

Suscríbete a nuestros canales

En cuatro importantes ciudades de California, Estados Unidos (EEUU), próximamente se llevarán a cabo tres eventos laborales que ofrecen oportunidades a las personas que están en la búsqueda de empleo.

Estamos hablando de tres ferias de contratación que se celebrarán la próxima semana, de hecho, el mismo día, de la mano de Best Hire Career Fairs.

Esta es una reconocida empresa organizadora de ferias de empleo que se organizan en las principales ciudades de EEUU y cuyo principal objetivo es servir como puente de conexión para unir a los mejores empleadores con los mejores candidatos para diversas vacantes laborales.

¿Cuándo y dónde se celebrarán las ferias de empleo en California?

Las tres ferias han sido organizadas para el jueves 9 de octubre, en:

Los Ángeles: programada como una feria virtual que se celebrará de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Debe saber que, como solicitante de empleo, participar en este evento no tiene ningún costo.

Puedes registrarte en el siguiente enlace: Feria de empleo de Los Ángeles 9 de octubre de 2025 - Entradas para la feria de empleo de Los Ángeles, jueves 9 de octubre de 2025 a las 10:00 a. m. | Eventbrite.

También puede intentar comunicarse con los organizadores al (888) 899-8802.

Los miembros de Best Hire le proporcionarán toda la información necesaria para el registro.

San Diego: se encuentra programada de 11:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, en DoubleTree by Hilton Hotel San Diego - Mission Valley - 7450 Hazard Center Drive San Diego, CA 92108.

Sepa que los solicitantes de empleo comenzarán a llegar y hacer fila una hora antes del evento.

San Francisco: programada como una feria virtual que se celebrará de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Al igual que la de Los Ángeles, formar parte de este evento no tiene ningún costo.

Para más información visite: Feria de empleo de San Francisco 9 de octubre de 2025 - Entradas para las ferias de empleo de San Francisco, jue, 9 de octubre de 2025 En 10:00 AM | Eventbrite.

Información adicional

En los tres casos habrá oportunidades de empleo en las siguientes industrias:

Alojamiento, Contabilidad, Publicidad, Aeroespacial, Agricultura y Agronegocios, Transporte Aéreo, Ropa y Accesorios, Automóviles, Banca, Belleza y Cosméticos, Biotecnología.

Química, Comunicaciones, Computación, Construcción, Consultoría, Productos de Consumo, Educación, Electrónica, Empleo, Energía, Entretenimiento y Recreación, Moda, Servicios.

Financieros, Bellas Artes, Alimentos y Bebidas, Tecnología Verde, Salud, Información, Tecnología de la Información, Seguros, Periodismo y Noticias, Servicios legales, fabricación.

Medios y radiodifusión, dispositivos y suministros médicos, películas y videos, música, productos farmacéuticos, administración pública, relaciones públicas, publicaciones, bienes raíces.

Venta minorista, servicios, deportes, tecnología, telecomunicaciones, turismo, transporte, viajes, servicios públicos, videojuegos, servicios web.

En el caso del evento presencial, en San Diego, la recomendación es prestar especial importancia a su vestimenta, renovar su currículum y llevar con usted suficientes para que no se quede corta a la hora de postularse a todas las vacantes que le resulten atractivas.

