Mapa de riesgo por la temporada de invierno: zonas de EEUU con previsiones de nevadas y heladas

La temporada invernal en Estados Unidos (EEUU) se acerca y con ella el riesgo de ciertas condiciones climáticas para las que hay que prepararse de antemano, por eso les damos a conocer qué dicen los pronósticos.

Aunque las previsiones del tiempo varían según modelos climáticos, debe saber que existen ciertos patrones que permiten anticipar qué territorios y áreas podrían ver mayor impacto.

Los residentes deben tener presente que el pronóstico puede variar dependiendo de diferentes fenómenos, pero que lo que se presenta a continuación es el panorama general de la temporada.

Territorios en los que se esperan nevadas

En el Noroeste y oeste montañoso: estados como Washington, Oregón, Idaho, Montana, Colorado y Utah se encuentran entre los más propensos a recibir nevadas abundantes.

Se indica que las altas elevaciones de las Montañas Rocosas y las Cascadas favorecen acumulaciones elevadas.

En el caso de Oregon y Washington se espera que los sistemas de tormenta lleguen desde el Pacífico, generando nieve incluso a niveles intermedios.

En el Medio Oeste y la región de los Grandes lagos: en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa se anticipan nevadas regulares durante el invierno.

Mientras que en los estados alrededor de los Grandes Lagos, tales como: Michigan, Wisconsin, Nueva York (zona de efecto lago) y Ohio podrían experimentar nevadas frecuentes.

Es importante tener en cuenta que el efecto lago se crea cuando el aire frío pasa sobre agua relativamente más cálida, provocando que se generan bandas de nieve intensas.

Noreste y Atlántico medio: para Nueva Inglaterra, Nueva York, Pensilvania se proyectan tormentas invernales bien organizadas y nevadas notables, especialmente en fechas de eventos tipo nor’easter.

Por su parte, más al sur, los Apalaches y zonas altas en los estados como Virginia Occidental, Virginia y Carolina del Norte podrían ver nieve ocasional, sobre todo en cotas elevadas.

Estos lugares esperan heladas y alertas de frío extremo

Señalan que las heladas y temperaturas bajo cero no se limitarán a los estados con nieve. Por lo que se espera que regiones más extensas entren en el rango de riesgo de congelamiento.

Plains y centro norte: se estima que estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y partes de Kansas y Montana serán golpeados por olas de aire ártico.

Recuerdan que en esas zonas es frecuente que las temperaturas nocturnas caigan drásticamente.

Región del Noreste y Grandes Lagos: se pronostica que, junto con las nevadas, habrá múltiples jornadas con heladas intensas durante la noche y madrugadas.

Esto, especialmente en los estados del Noreste y Medio Oeste.

Altas montañas y zonas interiores: en las montañas de Colorado, Utah, Montana y Wyoming, las temperaturas mínimas serán en muchos casos extremadamente bajas, disparando heladas severas incluso en zonas no acostumbradas.

¿Posible alcance al sur?: se explica que no se puede descartar, ya que en ciertas ocasiones de eventos extremos, la masa de aire frío podría descender hacia estados más meridionales, generando heladas ocasionales en estados como Tennessee, Kentucky o incluso partes del sureste en momentos puntuales.

