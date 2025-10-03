TPS para venezolanos: ¿Por qué de nuevo se enfrentan a una deportación inminente 300 mil personas?

Suscríbete a nuestros canales

La Corte Suprema dio este viernes luz verde a la Administración de Donald Trump para proceder con la eliminación de protecciones legales contra la deportación de aproximadamente 300,000 venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Con esta medida, queda suspendida la orden de una corte federal que había impedido el fin de este beneficio migratorio.

La decisión de los magistrados se produjo en respuesta a una moción de emergencia solicitada por el Gobierno. La acción revierte temporalmente el dictamen del juez de distrito Edward Chen, quien había considerado que la Casa Blanca actuó de manera irregular al ordenar el cierre de este programa de protección humanitaria.

Orden en medio de un proceso judicial

La Corte Suprema determinó que la autorización para retirar el TPS permanecerá activa mientras se resuelve el procedimiento en instancias judiciales, un proceso que podría extenderse durante meses o incluso años. El contenido esencial de la medida judicial aprobada por la Corte Suprema en relación con el TPS para venezolanos es la siguiente:

"Si bien las circunstancias del caso han cambiado, los argumentos legales presentados por las partes y los daños relativos permanecen en gran medida sin modificaciones. La conclusión a la que llegamos en mayo es igualmente apropiada en esta instancia. La administración puede proceder con sus planes de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. Esto implica la eliminación de la ayuda humanitaria migratoria que permitía a cientos de miles residir y trabajar legalmente en el país. La orden fue emitida por una mayoría de 6 a 3... Este fallo suspende la orden previa de un juez federal que había determinado que la Secretaría de Seguridad Nacional no siguió los procedimientos correctos para revocar el TPS otorgado a los venezolanos. La decisión judicial tendrá vigencia mientras se resuelve el proceso legal, que podría extenderse por meses o años."

Antecedentes de la medida

La decisión del alto tribunal se suma a una resolución previa de mayo, cuando fue revocada una orden preliminar que beneficiaba a otros 350,000 venezolanos cuyo permiso había expirado en abril. El TPS, creado por el Congreso en 1990, fue diseñado para proteger temporalmente a migrantes provenientes de países afectados por crisis humanitarias, desastres naturales o conflictos armados.

