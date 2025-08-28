Deportaciones récord: venezolanos conforman el 96% de los deportados sudamericanos de EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

El 96 % de los migrantes sudamericanos deportados de Estados Unidos (EE. UU.) en 2025 son de Venezuela, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según un video compartido por Telemundo, confirma que más de 18.200 migrantes han regresado a Sudamérica entre enero y julio de este año.

La gran mayoría, un 96 % del total, son de nacionalidad venezolana. Las deportaciones son parte de las medidas implementadas por EE. UU. y otros países para manejar la crisis migratoria.

¿Aumenta el flujo de migrantes a EE. UU.?

A pesar de las deportaciones, el flujo migratorio hacia el norte del continente no se detiene. En el mismo periodo, más de 21,600 migrantes han entrado a Honduras con destino a EE. UU.

Esta cifra demuestra que la situación migratoria en la región es un fenómeno complejo y con una tendencia de aumento.

¿Qué nacionalidades son las más afectadas?

La composición de este grupo de migrantes que llegan a Honduras es mayormente de origen cubano.

Los cubanos representan el 83 % de este grupo, seguido de los migrantes de Ecuador y China. Estos datos demuestran que la crisis migratoria tiene un impacto en una gran cantidad de países.

¿Qué se sabe de los inmigrantes venezolanos?

La cifra récord de inmigrantes venezolanos deportados en 2025 es un reflejo de la crisis económica y política que vive el país.

Sin embargo, no se detiene a las personas en su intento de llegar a EE. UU., ya que buscan una mejor calidad de vida y oportunidades.

