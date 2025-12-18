Cincuenta años de salsa y un nuevo capítulo: La Dimensión Latina lanza sencillo que promete revolucionar su legado

Suscríbete a nuestros canales

La Dimensión Latina, considerada una de las agrupaciones más representativas de la salsa en Venezuela, conmemora 50 años de carrera musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Quieren Salsa”. Esta canción inaugura un período de renovación creativa para la orquesta y servirá como adelanto del álbum “Un Solo Corazón”, que se espera sea publicado en 2026.

Desde su lanzamiento, el tema ha comenzado a destacar en diversas plataformas digitales, posicionándose en playlists clave de Latinoamérica. En su primera hora de disponibilidad, superó las 7 mil reproducciones en Spotify, evidenciando la acogida inmediata del público salsero.

Origen y proceso creativo del sencillo

“Quieren Salsa” fue concebido hace dos años por el maestro César Monges “Albóndiga”, inicialmente destinado para otro intérprete. Sin embargo, la canción encontró su lugar dentro del repertorio de La Dimensión Latina, sumándose a este proyecto conmemorativo de cinco décadas.

Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Monges, mientras que la letra fue desarrollada en coautoría con el músico y arreglista Maurice Melo, combinando elementos de la salsa clásica con matices contemporáneos, lo que permite que la canción dialogue con distintas generaciones de oyentes.

Renovación musical y respuesta del público

Este sencillo no solo representa una evolución en el sonido de la orquesta, sino que también responde al interés de sus seguidores por material fresco y actualizado. La propuesta mantiene la esencia salsera que caracteriza a La Dimensión Latina, mientras introduce un estilo moderno que se adapta a la escena musical actual.

Desde su estreno, “Quieren Salsa” ha comenzado a figurar en las principales carteleras de la región, reafirmando que la agrupación continúa vigente y capaz de atraer nuevas audiencias sin perder su identidad histórica.

Videoclip y homenaje a los fundadores

El videoclip de “Quieren Salsa” fue grabado en Caracas, en los estudios La Bóveda Studios y Pedrosa Films, recreando un ambiente de barrio caraqueño. La producción contó con la participación de músicos, compositores, arreglistas y cuerpos de baile, reflejando la vitalidad de la salsa en Venezuela.

Un momento histórico durante la grabación fue la participación de los fundadores de la orquesta: Joseito Rodríguez, José Antonio Rojas “Rojitas”, César Anuel Monges, Vladimir Lozano, Rodrigo Mendoza y Elio Pacheco, quienes celebraron juntos la realización del primer videoclip cinematográfico de La Dimensión Latina.

Trayectoria y próximos proyectos

Con más de 50 años de trayectoria, La Dimensión Latina ha mantenido su legado vigente, realizando giras internacionales en países como Colombia, Perú y Panamá. Actualmente, la orquesta cuenta con más de 5 millones de oyentes mensuales, consolidándose como una de las agrupaciones salseras más influyentes de la región.

El próximo álbum “Un Solo Corazón” incluirá más de 15 temas inéditos, pensados para distintos públicos y generaciones. Con este lanzamiento, la agrupación reafirma su compromiso con la salsa, combinando respeto por su historia y apertura hacia nuevas propuestas musicales.

