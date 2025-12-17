El Sistema cierra el 2025 con un concierto navideño: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El concierto "Viva El Sistema en Navidad" se presentará el viernes 19 y sábado 20 de diciembre a las 4 p.m., y el domingo 21 de diciembre a las 11 a.m. La entrada es libre, con capacidad limitada.

Participantes

En el evento participarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana, los Niños Cantores de Venezuela, los coros Regional Juan Bautista Plaza y Fedora Alemán de Montalbán, y la Parranda de la Orquesta Simón Díaz. La dirección estará a cargo de los maestros Adrián Ascanio, Genaro Quintana y Paola Otero.

Programa Musical

El programa incluirá villancicos como "De Contento", "El Ángel Gabriel", "Esplendida Noche" y "La Jornada". También se interpretarán aguinaldos, parrandas y gaitas como "Corre Caballito", "Burrito Sabanero", "Luna Decembrina", "Negrito Fullero", "Que te pasa viejo año", "Feliz año pa’ ti" y "Fuego al Cañón".

Producción

La esencia, texto, producción y dirección del concierto están a cargo de Víctor Salamanqués. La musicalización, adaptación, arreglo y orquestación son de Adrián Ascanio. La narración de las historias del repertorio estará a cargo de la violinista Victoria Madruga.

Otros Eventos

Como parte de la programación, el miércoles 17 de diciembre a las 4 p.m. se presentará "Jóvenes Arcos". Participarán la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la dirección del maestro Gonzalo Hidalgo. El repertorio incluirá la "Serenata para Cuerdas, Op. 22" de Antonín Dvořák y "Noche Transfigurada" de Arnold Schönberg.

La temporada finalizará con el "Ciclo de Nueva Música. La creación musical y su narratividad: Reflector y Vehículo". Participarán músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y el Ensamble de Percusión Venus. Se interpretarán obras de Dieter Lehnhoff, Pedro Freitas y Rommel Canino.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube