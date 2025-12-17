La peor pesadilla de los amantes al bisturí:  la presentadora de televisión Dorismar Kerchen termina con el rostro desfigurado 

Suscríbete a nuestros canales

La figura pública Dorismar, conocida por décadas de trayectoria en programas de televisión y redes sociales, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras someterse a múltiples cirugías estéticas que, según sus propias declaraciones y testimonios de su entorno, terminaron causando daños severos en su nariz y su bienestar general. Lo que inició como un simple retoque estético terminó derivando en un complejo proceso médico, emocional y legal.

La cirugía que cambió todo: complicaciones desde el inicio

Según versiones publicadas por medios especializados y citadas por fuentes cercanas, la historia comenzó en 2023 cuando Dorismar decidió someterse a una rinoplastia con el cirujano José Achar para corregir una asimetría menor en el tabique nasal. La operación formaba parte de una colaboración entre la modelo y la clínica del cirujano, donde ella fungía como imagen promocional.

Sin embargo,la estructura nasal sufrió daños, con pérdida de cartílago y hundimiento del tabique, algo que, de acuerdo con las fuentes, dejó muy afectada a Dorismar física y emocionalmente.

De mal en peor: intervenciones correctivas y rechazo de implantes

Tras expresar su inconformidad, la modelo accedió a una segunda intervención que, según los reportes, implicó la colocación de un implante artificial de relleno. El cuerpo de Dorismar rechazó ese material, provocando signos de infección y evidencia de pus en la zona afectada, una complicación que los informantes aseguran que el médico inicialmente calificó como “una reacción normal”.

Lejos de mejorar, los intentos de reconstrucción siguieron acumulándose. En 2024, Dorismar aceptó una tercera cirugía que, en vez de restaurar su anatomía nasal, habría empeorado la deformidad, dejando expuesto el tabique y afectando incluso su capacidad para respirar con normalidad.

Impacto psicológico y apertura legal

Más allá de las consecuencias físicas, el proceso ha tenido un fuerte impacto en la salud mental de Dorismar. Personas de su entorno han señalado que la pérdida de su imagen habitual, fundamental para su carrera como modelo y creadora de contenido, la llevó a enfrentar ansiedad y un serio golpe a su autoestima.

Ante la acumulación de daños y resultados insatisfactorios, la actriz habría decidido emprender acciones legales contra el cirujano involucrado, acusándolo de presunta mala praxis. La situación pone la mira en la regulación de procedimientos estéticos y la responsabilidad médica en casos de figuras públicas que confían su imagen a profesionales de la salud.

El testimonio directo de Dorismar

En medio de la polémica, la propia Dorismar compartió en sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado. En un video publicado recientemente, explicó que tras atravesar lo que calificó como una mala praxis, viajó a Bogotá, Colombia, en busca de una solución reconstructiva con otro especialista, el doctor Froilán Páez.

“Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá. Me vine a operar con el doctor Froilán Páez. Realmente estoy teniendo muy buenos resultados… me encuentro muy feliz”, dijo la modelo, mostrando optimismo respecto a su proceso de rehabilitación.

