¿Una nueva conquista? Christian Nodal le pide el número a esta presentadora venezolana

Durante su programa de televisión, el periodista venezolano William Guzmán narró con lujo de detalles un episodio que pone a Christian Nodal bajo nuevos cuestionamientos. Según su relato, tras un concierto en Miami, la presentadora Ana Cecilia Leal abordó a Nodal en los pasillos del hotel donde se hospedaba junto a Ángela Aguilar. Guzmán detalló que, pese a la inicial intervención del equipo de seguridad, el propio cantante autorizó el encuentro al verla, describiéndola como un "mugerón".

El periodista afirmó que, tras una conversación que calificó de "amena", ambos intercambiaron sus números de teléfono. "Y ahora se dan desde los buenos días hasta las buenas noches", aseveró Guzmán, presentando este hecho como una prueba del carácter "coqueto" y "calentón" que atribuye a Nodal.

Otras Acusaciones de Coqueteo

La revelación sobre Ana Cecilia Leal no es un hecho aislado. También se ha acusado a Nodal de un patrón de comportamiento. Previamente, ya habían mencionado un presunto coqueteo con Esmeralda, la violinista de su banda, y con otra mujer no identificada a quien se refieren como "la del sombrero" que le arrojan en los conciertos.

Una Nueva Capa en el Torbellino Mediático

Esta historia añade una compleja capa al ya turbulento escenario personal de Christian Nodal, quien este año 2025 ha estado en una serie de polémicas asociadas a su vida amorosa, recientemente inició un batalla legal con su ex esposa Cazzu.

