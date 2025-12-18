Stephany Abasali demuestra que no necesita del Miss Universe para viajar por el mundo: este es el destino donde pasará Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Tras su reciente entrevista en Telemundo, donde ofreció una entrevista para El Gordo y La Flaca, Stephany Abasali, la actual Miss Venezuela Universe 2025, continúa dando de qué hablar. Esta vez, la reina de belleza sorprendió a sus seguidores al mostrar que no necesita del título internacional para explorar el mundo y vivir experiencias únicas, compartiendo su viaje hacia Dubái, donde pasará la temporada navideña.

En dos videos publicados en su cuenta de Instagram, Stephany documentó desde su rutina de belleza en pleno vuelo hasta los detalles de su gastronomía durante el viaje, dejando ver un lado íntimo y cercano. La exmiss también mostró su emotivo reencuentro con familiares y allegados, confirmando que la Navidad será un momento de unión y cariño en el destino final.

Skincare en el aire: belleza sin pausas

Uno de los momentos más comentados por sus seguidores fue cómo Stephany mantiene su rutina de belleza sin importar el lugar ni la circunstancia. En los videos se observa a la exmiss aplicándose mascarillas y realizando tratamientos de skincare al menos tres veces durante el vuelo, demostrando que su cuidado personal es una prioridad incluso en medio del viaje.

En uno de los clips aparece un chico a su lado, a quien también le aplica una mascarilla facial, mostrando un lado divertido y cercano de Stephany.

Gastronomía y momentos de placer durante el viaje

Además de su disciplina en belleza, Stephany compartió varias de las comidas y snacks que disfrutó en el trayecto. Desde opciones ligeras hasta platillos más elaborados, la Miss Venezuela Universe 2025 mostró que cada viaje es también una experiencia sensorial en la que se permite explorar sabores y detalles del lugar que visita.

Los seguidores valoraron la combinación de su rigor personal con la capacidad de disfrutar, transmitiendo que los viajes no son solo desplazamientos, sino momentos de aprendizaje, relajación y disfrute, todo mientras mantiene su imagen pública impecable.

Dubái, destino final y reencuentros familiares

El punto culminante del viaje quedó plasmado en un video titulado “destino final”, donde Stephany se reúne con familiares y allegados en Dubái. Las imágenes muestran un ambiente familiar y acogedor, lleno de abrazos y sonrisas, dejando claro que las Navidades serán un momento de unión y celebración íntima.

El video finaliza con una toma del edificio que confirma el destino, cerrando la serie de publicaciones con un mensaje claro: Stephany Abasali sabe combinar su vida pública con momentos personales, demostrando que la corona no define su libertad ni sus planes de vida, y que incluso fuera de las competencias internacionales puede seguir explorando el mundo y disfrutando de su familia.

