Prince Royce y Romeo Santos anuncian fechas de su gira “Mejor tarde que nunca” en EEUU: entérate de todo

Los reyes de la bachata han confirmado el itinerario completo de su primera colaboración en vivo. La gira “Mejor Tarde Que Nunca” comenzará el 1 de abril de 2026 en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin, y culminará el 24 de mayo de 2026 en el Toyota Arena de Ontario, Canadá. En el camino, visitarán escenarios emblemáticos como el Capital One Arena en Washington D.C., el Kaseya Center en Miami, el Crypto Arena en Los Ángeles y el Toyota Center en Houston.

La preventa comenzará el jueves 18 de diciembre de 2025 a las 10:00 a.m. (hora local de cada ciudad). La venta general para el público se activará al día siguiente, el viernes 19 de diciembre, también a las 10:00 a.m. hora local. Los tickets estarán disponibles a través de Ticketmaster y los sitios oficiales de las arenas.

Un proyecto que justifica la espera

Esta gira histórica es la materialización de un proyecto que comenzó con la música. “Mejor Tarde Que Nunca” es el nombre de su álbum colaborativo, “Better Late Than Never”, lanzado el 28 de noviembre de 2025. El disco, compuesto íntegramente por Romeo Santos y con contribuciones de Prince Royce, debutó en el número 1 de la lista Billboard Tropical Albums y en el número 2 del Top Latin Albums, demostrando el poder de convocatoria de esta unión.

El anuncio de la gira se realizó de manera creativa a través de un video en redes sociales protagonizado por el actor dominicano Manny Pérez y el comediante Splou, que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

Un espectáculo unificado

Romeo Santos ha sido claro sobre la visión para esta gira. En una entrevista con Billboard, explicó que no quieren que el concierto se sienta como dos sets individuales. “Que sea una experiencia... que sea como una jornada musical del repertorio de ambos”, afirmó. El objetivo es crear un show fluido donde los éxitos de ambos artistas se entrelacen, ofreciendo una experiencia única tanto para los fanáticos de uno, del otro o de los dos.

El recorrido completo:

La gira, producida por Cárdenas Marketing Network (CMN), cubrirá el mapa de Estados Unidos de costa a costa:

1 de abril de 2026 – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum

2 de abril de 2026 – Chicago, IL @ Allstate Arena

4 de abril de 2026 – Reading, PA @ Santander Arena

5 de abril de 2026 – Washington, DC @ Capital One Arena

9 de abril de 2026 – Greensboro, NC @ Greensboro Coliseum

11 de abril de 2026 – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

17 de abril de 2026 – Boston, MA @ TD Garden

18 de abril de 2026 – Hartford, CT @ PeoplesBank Arena

22 de abril de 2026 – Newark, NJ @ Prudential Center

25 de abril de 2026 – Miami, FL @ Kaseya Center

26 de abril de 2026 – Tampa, FL @ Benchmark International Arena

29 de abril de 2026 – Orlando, FL @ Kia Center

30 de abril de 2026 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

2 de mayo de 2026 – San Antonio, TX @ Frost Bank Center

7 de mayo de 2026 – Houston, TX @ Toyota Center

9 de mayo de 2026 – Dallas, TX @ American Airlines Center

10 de mayo de 2026 – Austin, TX @ Moody Center

13 de mayo de 2026 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

14 de mayo de 2026 – San Francisco, CA @ Chase Center

15 de mayo de 2026 – Oakland, CA @ Oakland Arena

17 de mayo de 2026 – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

21 de mayo de 2026 – Los Ángeles, CA @ Crypto Arena

22 de mayo de 2026 – Anaheim, CA @ Honda Center

23 de mayo de 2026 – Fresno, CA @ Save Mart Center

24 de mayo de 2026 – Ontario, CA @ Toyota Arena

Con las preventas iniciando hoy, “Mejor Tarde Que Nunca” se perfila no solo como la gira de bachata más esperada del 2026.

