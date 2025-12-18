La transmisión de los Oscars será gratuita en esta plataforma

Suscríbete a nuestros canales

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) confirmó este miércoles un acuerdo plurianual con YouTube. Este pacto establece que, a partir de la 101ª edición de los Oscar en 2029 y hasta al menos 2033, YouTube será la plataforma exclusiva para la transmisión global de la ceremonia. La edición número 100, programada para 2028, será la última que emita la cadena ABC, que ha sido el hogar televisivo del evento desde 1976.

Además de la gala principal, el acuerdo incluye la cobertura integral de todos los eventos relacionados: la alfombra roja, los Governors Awards, el anuncio de nominaciones, el almuerzo con los nominados y los Student Academy Awards, entre otros.

Audiencia y una industria en transformación

Esta decisión radical no es casual. Las audiencias de los Oscar en televisión han caído consistentemente desde su pico de 55 millones de espectadores en 1998 (cuando "Titanic" ganó) hasta alrededor de 19.7 millones en 2025. Este declive refleja una tendencia más amplia en los hábitos de consumo, donde el streaming superó a la televisión tradicional por cable y abierta en 2025.

La Academia busca con este movimiento "expandir el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia global posible", según declararon su CEO, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor. Por su parte, el CEO de YouTube, Neal Mohan, calificó a los Oscar como "una de nuestras instituciones culturales esenciales" y afirmó que la asociación inspirará a una nueva generación.

Un impacto que trasciende una noche

El acuerdo tiene implicaciones que van más allá de la noche de premiación. Incluye una colaboración con Google Arts & Culture para digitalizar y dar acceso a parte de la vasta colección del Academy Museum of Motion Pictures, que alberga más de 52 millones de objetos relacionados con la historia del cine. Esto creará un centro digital permanente para aficionados al cine.

La noticia ha sido recibida como un "punto de inflexión" para la industria del entretenimiento. Mientras algunos en Hollywood ven a las plataformas digitales como una amenaza para los modelos tradicionales, otros interpretan esta alianza como una adaptación necesaria. El acuerdo posiciona a YouTube como el primer servicio de streaming en albergar en exclusiva uno de los "cuatro grandes" premios (Oscar, Grammy, Emmy y Tony), marcando un precedente para el futuro de los eventos televisivos en directo.

