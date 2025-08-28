¡Impactante! ICE interrumpe diversión familiar en parque recreativo de Arkansas: revelan qué buscaban

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo un operativo en el Long Pool Recreation Area de Dover, Arkansas, el pasado 16 de agosto.

En esta redada interceptaron a varias familias de origen hispano que disfrutaban del área recreativa según informó La Opinión en su portal web.

Durante la intervención, los oficiales solicitaron a los presentes una green card, requisito que muchos no pudieron cumplir.

A pesar de mostrar permisos de trabajo y credenciales Real ID, los agentes rechazaron los documentos, lo que generó confusión y preocupación entre los afectados.

Caos

Un video compartido en la cuenta de YouTube 'Aventuras en Arkansas' documenta el momento en que una mujer cuestionó a los agentes sobre la detención, argumentando que contaban con permisos de trabajo.

Los oficiales respondieron claramente: aceptaban la green card como única prueba de legalidad en el país.

Este operativo provocó críticas y planteamientos sobre la legalidad de las acciones del ICE, ya que, según expertos, la posesión de un permiso de trabajo debería ofrecer cierta protección contra tales detenciones, especialmente si no hay delitos graves involucrados.

Preocupación

Nathan Bogart, abogado especializado en inmigración, comentó a Univisión que la situación es preocupante y refleja la intensificación de los esfuerzos del gobierno federal para identificar y detener a extranjeros indocumentados.

Además, el operativo coincidió con la presencia de trabajadores del servicio forestal, quienes respondieron a una denuncia por contaminación en el área, lo que añade otra capa de complejidad al evento.

Aunque los agentes liberaron a algunos detenidos posteriormente, la intervención del ICE dejó a muchas familias en estado de incertidumbre.

