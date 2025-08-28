Inmigrantes detenidos por ICE: los delitos más escalofriantes detrás de las redadas masivas en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Más de 5.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados en el área de Los Ángeles desde junio, en medio de redadas federales dirigidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre los detenidos, las autoridades destacan a peligrosos delincuentes provenientes de México, El Salvador, Corea del Sur, Vietnam, China y Eritrea, muchos de ellos con condenas por crímenes violentos.

El DHS señaló que varios de los arrestados son ciudadanos mexicanos con extensos historiales criminales, destaca The Post.

Mexicanos con delitos graves

Entre ellos, Diego Fernández-Martínez, vinculado a la pandilla Sureños, con condenas por robo de vehículos, narcotráfico y posesión de armas en prisión. Juan Carlos Marín-Hipólito fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua.

Otros casos incluyen a Jaime Sarinana-Rodríguez, delincuente sexual condenado por abuso continuo de un niño (16 años de cárcel), y Martina Zacarías, sentenciada a 8 años por actos lascivos contra una menor de 14 años.

También figura Edgar Isaac López, condenado por homicidio voluntario y crueldad infantil, y Omar Guzmán Rodríguez, con condenas por robos y abuso sexual infantil.

Criminales internacionales

El perfil de los detenidos se amplía con inmigrantes de otras nacionalidades. Joel Benjamin Reyes, de El Salvador, fue condenado por violación e incesto.

Desde Eritrea, Yohannes Zerai acumula delitos que incluyen agresión con arma letal, violación con objetos y no registrarse como delincuente sexual.

De Asia, el DHS reportó al surcoreano Justin Chung, condenado a 75 años de cárcel por asesinato y tiroteo en una vivienda.

También al vietnamita Quoc Dung Pham, con 64 años de prisión por secuestro, violación y sodomía; y a su hermano Bo Quoc Pham, con una sentencia de 118 años por múltiples delitos sexuales violentos.

Por su parte, la ciudadana china Hong Jing fue condenada por conducir ebria y participar en tráfico sexual y extorsión.

Las autoridades federales sostienen que estas detenciones “han salvado vidas” y reiteraron que los operativos de ICE continuarán.

Las redadas han generado protestas en Los Ángeles contra la política de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.

