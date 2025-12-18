Muerte asistida en Nueva York: ¿Quiénes pueden solicitarla y cuándo entra en vigencia?

Suscríbete a nuestros canales

Después de años de intensos debates, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la legislatura estatal han anunciado un acuerdo definitivo para poner en marcha la Ley de Muerte Asistida, que está destinada a pacientes con enfermedades terminales.

Un camino legislativo hacia la autonomía del paciente

El proceso llegó a un momento decisivo el 9 de junio de 2025, cuando el Senado de Nueva York aprobó la medida con 35 votos a favor y 27 en contra, después de que la Asamblea estatal le diera su visto bueno en abril.

Según The Good Newsroom, esta legislación, conocida como S138/A136, tiene como objetivo permitir que los adultos con enfermedades terminales decidan cómo quieren enfrentar sus últimos momentos.

La gobernadora Hochul, quien ha descrito esta decisión como "difícil" debido a sus propias creencias religiosas, subrayó que su prioridad son los 20 millones de neoyorquinos.

En declaraciones recogidas por Swissinfo y Univision, Hochul comentó:

"Esta ley no acorta la vida de las personas, sino que acorta sus muertes; la intención es disminuir el sufrimiento y permitir que los pacientes enfrenten el final de su vida con dignidad".

Requisitos y salvaguardas de la nueva ley acerca de la muerte asistida en Nueva York

La normativa entrará en vigencia oficialmente seis meses después de su firma, que se espera para enero de 2026, permitiendo que el Departamento de Salud establezca las regulaciones necesarias. Para acceder a este derecho, el sistema impone protocolos estrictos:

Diagnóstico terminal: Dos médicos deben confirmar que el paciente tiene un pronóstico de vida de seis meses o menos.

Dos médicos deben confirmar que el paciente tiene un pronóstico de vida de seis meses o menos. Capacidad mental: El solicitante debe demostrar que tiene la competencia mental para tomar una decisión informada.

El solicitante debe demostrar que tiene la competencia mental para tomar una decisión informada. Autoadministración: El paciente debe ser capaz de tomar el medicamento por su cuenta.

El paciente debe ser capaz de tomar el medicamento por su cuenta. Residencia: La ley es exclusiva para los residentes del estado de Nueva York.

¿Qué dicen los detractores de la medida?

A pesar de que cuenta con un apoyo mayoritario —alrededor del 72% según encuestas de la organización Death with Dignity citadas por Swissinfo—, la ley se enfrenta a una fuerte oposición.

Algunos sectores de la Iglesia Católica y ciertos legisladores republicanos han dejado claro su desacuerdo.

El senador estatal George Borrello comentó que el estado "no debería estar en el negocio del suicidio autorizado", según reportó AP News.

Por otro lado, defensores de los derechos civiles y grupos médicos, como la Medical Society de Nueva York, han apoyado la medida, considerándola un paso adelante en la autonomía corporal.

Organizaciones como Compassion & Choices celebran que Nueva York se una a estados como Nueva Jersey, Vermont y Maine en la garantía de este derecho.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



