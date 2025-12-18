¿Viajas por Navidad en EEUU? Conoce las sanciones actualizadas de la TSA que superan los $17.000

Suscríbete a nuestros canales

Ante el masivo flujo de pasajeros que se espera en terminales clave como Nueva York y California por las fiestas de fin de año, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) lanzó un recordatorio urgente.

La agencia federal aplicará una política de cero tolerancia contra cualquier conducta que ponga en peligro la seguridad de los oficiales o de los viajeros durante los controles, informó El Comercio Perú.

La TSA advirtió que no permitirá amenazas, insultos ni violencia física de ningún tipo. Las sanciones se actualizaron este año debido a la inflación.

¿Cúales son las sanciones por agresiones y falta de respeto?

La falta de paciencia en las filas de seguridad puede salir muy cara. Las agresiones físicas contra un oficial que causen lesiones son la falta más grave, con multas que ahora llegan hasta los 17.062 dólares por incidente.

Incluso si no hay heridas, actos como empujar, bloquear el paso o interferir verbalmente con el proceso de revisión pueden castigarse con montos de entre 2.570 y 12.900 dólares.

Intentos de burlar la seguridad

Tratar de engañar al sistema también conlleva penalidades inmediatas. Por ejemplo, ocultar líquidos, geles o aerosoles prohibidos tiene multas de hasta 340 dólares.

Si un pasajero intenta ingresar a zonas restringidas sin pasar por el control oficial, la sanción oscila entre los 850 y los 5.110 dólares.

Además, cualquier intento de sabotear o alterar los sistemas tecnológicos del aeropuerto recibirá una multa variable según la gravedad del daño.

Documentación falsa y mal uso de accesos

El fraude es otro punto crítico para la agencia federal este 2025. Presentar documentos falsos o mentir intencionalmente a los agentes se considera una falta grave que cuesta entre 4.250 y 10.230 dólares, con el riesgo adicional de ser entregado directamente a la policía criminal.

Asimismo, el uso indebido de credenciales o accesos no autorizados dentro de la terminal se penaliza con hasta 5.110 dólares.

Para que su viaje no se convierta en una deuda enorme, la recomendación de las autoridades es mantener la calma y seguir las instrucciones del personal en todo momento durante estas fechas festivas.

