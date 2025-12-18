Alerta en suburbios de Chicago por operativos del ICE: vecinos temen que las detenciones se intensifiquen en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

El despliegue de agentes federales en diversos sectores de Chicago ha causado preocupación en la población local durante las últimas horas.

La presencia de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha intensificado en áreas como La Villita, Cicero, Berwyn y Evanston, coincidiendo con el reciente retorno del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, a la supervisión de operaciones en esta región.

Incidentes en La Villita

En el vecindario de La Villita se documentaron detenciones ejecutadas por equipos de respuesta rápida antes del mediodía de este miércoles. Durante los procedimientos, se reportaron persecuciones y el uso de fuerza física para someter a individuos en plena vía pública.

Organizaciones civiles han denunciado que la presencia de agentes armados y con el rostro cubierto ha incrementado la tensión en zonas habitualmente comerciales.

Sobre esta situación, Baltazar Enríquez, presidente del Concilio de La Villita, cuestionó la ejecución de estas acciones en el marco de las celebraciones de diciembre:

"Es como el grinch que se quiere robar la Navidad y Gregory Bovino es el grinch".

Alcance del Operativo Midway Blitz

Las autoridades federales confirmaron que el Operativo Midway Blitz se mantiene vigente. Esta iniciativa, coordinada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tiene como objetivo declarado la identificación y remoción de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que representen una amenaza para la seguridad ciudadana. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional no ha divulgado el número exacto de arrestos ni los cargos específicos de los detenidos en las jornadas recientes.

Ante el hermetismo oficial, grupos de activistas han iniciado recorridos en los suburbios afectados para informar a los residentes sobre sus derechos fundamentales. Estas movilizaciones buscan prevenir detenciones arbitrarias en una temporada donde el flujo de personas en espacios públicos aumenta significativamente. Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido un cronograma sobre la duración de estas intervenciones en el área metropolitana en vísperas de Navidad.

