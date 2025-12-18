¡Jueves de béisbol! Los cuatro juegos de LVBP para este 18 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La pelota invernal venezolana sigue su curso este jueves 18 de diciembre con una jornada de cuatro encuentros cruciales para la clasificación. Con la postemporada a la vuelta de la esquina, los ocho equipos saltarán al terreno con la urgencia de sumar victorias en esta recta final.

Juegos programados para este 18 de diciembre

Toda la acción comenzará a las 07:00 p.m., permitiendo a la afición disfrutar de los siguientes duelos en simultáneo:

Caribes de Anzoátegui vs. Cardenales de Lara

Leones del Caracas vs. Águilas del Zulia

Tiburones de La Guaira vs. Bravos de Margarita

Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua

Esta jornada de cuatro juegos será determinante para definir la tabla de posiciones, especialmente en los enfrentamientos directos entre rivales que luchan por asegurar su cupo en enero.

