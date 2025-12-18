Cronograma bancario EEUU: ¿Cómo trabajarán las oficinas lo que resta de 2025 e inicio de 2026?

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de operaciones del sector financiero de EEUU, ajustado al esquema de la Reserva Federal, establece pausas obligatorias para el personal de las sucursales en los días festivos nacionales.

El cronograma bancario para el final de 2025 y el arranque de 2026 indica que no habrá atención en ventanilla los días 25 de diciembre, 1 de enero, 19 de enero y 16 de febrero. Durante estas fechas, los usuarios deberán recurrir exclusivamente a los sistemas automatizados y plataformas web, ya que el procesamiento de transacciones interbancarias se reanudará únicamente en los días hábiles posteriores a cada día festivo, por ejemplo el 26 de diciembre y el 2 de enero.

Fechas de suspensión de actividades por festivos federales

Dentro del cronograma bancario, las fechas más próximas de cierre total corresponden al Día de Navidad (25 de diciembre) y el Día de Año Nuevo (1 de enero de 2026).

Posteriormente, en el primer bimestre del año, se sumarán el lunes 19 de enero, con motivo del Día de Martin Luther King, Jr., y el lunes 16 de febrero por el Día de los Presidentes.

"Ya nos avisaron que la sucursal del centro no abrirá los lunes de feriado, así que tengo que organizar los pagos del negocio con mucha antelación", comentó Elena Rivas, pequeña comerciante en Texas.

Asimismo, Javier Torres, usuario de Bank of America, indicó que

"Lo más importante es saber que si transfiero dinero el 1 de enero, la otra persona no lo verá reflejado hasta el 2 de enero por el cierre federal".

Limitaciones operativas en vísperas y días no laborables

El cronograma bancario también advierte sobre posibles reducciones de horario durante los días previos a los festivos principales. El 24 y el 31 de diciembre, aunque son días laborales, muchas sucursales de Bank of America y competidores como Wells Fargo o Chase suelen cerrar sus puertas antes del horario habitual.

Es fundamental considerar que, aunque los cajeros automáticos permiten retiros de efectivo, los depósitos realizados mediante cheques o sobres durante los días de cierre no empezarán a ser verificados por el personal bancario hasta la reapertura de las oficinas.

Esta medida afecta por igual a oficinas postales, escuelas y edificios gubernamentales que siguen el mismo esquema de días no laborables.

