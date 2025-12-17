México se pronuncia: Sheinbaum pide solución pacífica ante el cerco de Trump a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En la "Mañanera del Pueblo" de este 17 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un pronunciamiento oficial ante la ONU en relación con las recientes órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Venezuela.

La mandataria mexicana urgió a que las controversias internacionales se resuelvan mediante el diálogo y no a través de la intervención directa.

Sheinbaum pide solución pacífica ante el cerco de Trump a Venezuela

Al respecto, la titular del Ejecutivo Federal reiteró que la política exterior de México se rige firmemente por los principios de no injerencia en asuntos extranjeros y la autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum enfatizó la necesidad de priorizar soluciones diplomáticas, distanciándose de posturas intervencionistas que puedan desestabilizar la región.

"Reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica (...) Y un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre", expresó la funcionaria.

La presidenta expuso que México podría ser el mediador entre Venezuela y Estados Unidos sólo a petición de ambas partes.

En este caso, dijo, se buscaría a los presidentes de países de la región para gestionar la crisis.

Sheinbaum confió en que “no pase a mayores” la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y afirmó que ante ello la embajada de México en el país sudamericano está trabajando y están muy atentos de la situación el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien se está recuperando de una operación, así como Roberto Velasco, quien por el momento está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube