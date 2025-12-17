Nuevo supermercado abrirá sus puertas en Caracas: estacionamiento gratis

Comercios

El próximo viernes 19 de diciembre, Fresco Market abrirá sus puertas al público de su sexta sucursal, la primera en la ciudad de Caracas.

Este nuevo supermercado estará ubicado en el Centro Comercial Caurimare, municipio Baruta. La inauguración está prevista para las 2:00 p.m.

Durante la actividad habrá ofertas de inauguración, degustaciones, rifas, música y animación.

"Fresco Market abre las puertas de su primera sucursal en Caracas, un nuevo punto donde la frescura, la calidad y el cariño de siempre llegan para quedarse", expresaron en sus redes sociales.

Las otras sucursales de Fresco Market se ubican entre los Altos Mirandinos y Aragua.

