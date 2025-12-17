¡Seniat 2025! Calendario oficial para pagar el aporte oficial de pensiones: quiénes deben hacer la contribución

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) hizo público el cronograma oficial de fechas para que las empresas cumplan con la contribución especial destinada a las pensiones.

Este pago es obligatorio para todos los negocios que operan en el país, sin importar su tamaño o si están registrados formalmente.

El objetivo de este aporte es recolectar fondos para mejorar los pagos de los pensionados en Venezuela. Las empresas deberán calcular este monto basándose en todo lo que pagan a sus trabajadores, incluyendo tanto el sueldo mensual como cualquier bono extra que entreguen al personal.

¿Quiénes deben pagar?

Están obligadas todas las empresas privadas, sociedades y cualquier grupo de personas que realice actividades económicas dentro de Venezuela.

Esto incluye a los negocios que no tienen sus papeles totalmente en regla o que tienen su sede principal fuera del país pero trabajan aquí.

¿Cómo funciona el pago?

La declaración y el pago del dinero se deben hacer de forma mensual. El día exacto en que cada empresa debe cumplir con este trámite depende únicamente del último número de su RIF.

Para evitar multas, los dueños de negocios deben revisar su número de registro y buscar en el calendario el día que les corresponde cada mes.

Fechas para el próximo año

Según el documento oficial, el calendario organiza los días de pago desde enero hasta diciembre.

Es importante que los contribuyentes marquen sus fechas con antelación, ya que cada mes el día límite varía. Por ejemplo, si un RIF termina en 0, su primera fecha de pago será el 28 de enero, mientras que si termina en 3, le corresponderá el 30 de ese mismo mes.

Recomendación importante

Se aconseja a todos los comerciantes y empresarios revisar detalladamente el cronograma publicado para evitar retrasos.

Mantenerse al día con estas fechas es fundamental para el correcto funcionamiento administrativo de los negocios y para cumplir con las leyes fiscales vigentes.

