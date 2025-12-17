Hallazgo en la Caracas-La Guaira: bomberos recuperan cadáver de una mujer en zona boscosa

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron este martes 16 de diciembre el rescate del cuerpo sin vida de una mujer en una zona boscosa de la Autopista Caracas-La Guaira.

El hallazgo se produjo específicamente en el sector La Pradera, perteneciente a la parroquia Sucre del municipio Libertador, al final de la tarde.

Hallazgo en la Caracas-La Guaira: bomberos recuperan cadáver de una mujer

Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, a través de sus redes sociales compartió detalles del procedimiento.

El funcionario precisó que, al momento de la recuperación, la ciudadana no portaba documentación de identidad.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares de los funcionarios en el sitio, el cuerpo presentaba una data de muerte de aproximadamente una semana.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargará de determinar la identidad de la fallecida y la causa exacta de la muerte mediante la necropsia de ley.

