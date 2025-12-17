Médico detenida: denuncian estafa masiva; víctimas perdieron hasta $2.300 en "susu"

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa capturaron en el municipio Ospino a una mujer de 26 años, de profesión médico, señalada por la presunta estafa a 15 ciudadanos.

La detenida, residente del barrio El Cementerio, quedó identificada como Naicorth Isamar García Jiménez.

Según el reporte policial, la galena operaba mediante la modalidad de ahorro y azar conocida como "susu", donde habría retenido ilegalmente altas sumas de dinero en divisas.

Denuncian estafa masiva; víctimas perdieron hasta $2.300 en "susu"

De acuerdo con las investigaciones preliminares basadas en las denuncias de los afectados, la dinámica de la estafa funcionaba cuando cada víctima entregaba sumas de dinero que oscilaban entre los $2.000 y $2.300 dólares.

Posteriormente, García Jiménez prometía un beneficio económico al finalizar el ciclo del juego, pero al momento de solicitar el capital, se negaba a devolverlo.

Igualmente, los denunciantes aseguraron que la mujer no solo retenía el dinero, sino que desafiaba a las víctimas a proceder legalmente en su contra.

La aprehensión se ejecutó en respuesta directa a la denuncia colectiva de los 15 ciudadanos afectados.

Tras la detención en el municipio Ospino, el caso fue remitido a la fiscalía del Ministerio Público.

