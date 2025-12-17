Retiran del mercado este producto por riesgo de infecciones mortales en EEUU: cómo identificar el lote contaminado

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades sanitarias de EEUU ordenaron el retiro del mercado de un producto homeopático de la empresa MediNatura New Mexico Inc.

Según Telemundo, la medida se tomó tras detectar que el medicamento podría causar infecciones graves y potencialmente mortales en ciertos grupos de personas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que el aerosol nasal ReBoost, presenta contaminación por bacterias, moho y levaduras por encima de los niveles permitidos.

Aunque hasta el momento no se reportaron pacientes afectados, el riesgo es especialmente alto para personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El motivo oficial del retiro

Análisis realizados al producto revelaron la presencia de una bacteria llamada Achromobacter, además de hongos.

Según la FDA, el uso de este aerosol contaminado representa un peligro para la salud, ya que los microorganismos pueden ingresar directamente al cuerpo a través de las fosas nasales.

Síntomas y riesgos de seguir utilizando el producto

El Departamento de Salud de Hawái advirtió que los consumidores que hayan usado el producto deben estar atentos a señales de alerta. Los síntomas de una posible infección incluyen:

Fiebre e inflamación de los senos paranasales.

Dolores de cabeza intensos.

Dolor o presión en la cara.

Sensación de entumecimiento en el rostro.

Detalles del aerosol nasal afectado

El retiro afecta específicamente al aerosol ReBoost Nasal Spray de 20 ml, diseñado para aliviar la congestión y los síntomas del resfriado.

El lote identificado es el número 224268, con fecha de vencimiento en diciembre de 2027. Este producto se distribuyó en todo el país a través de tiendas como Walmart y CVS, además de plataformas en línea como Amazon.

Instrucciones para los consumidores

La FDA solicitó a la población suspender el uso de este spray inmediatamente. Quienes posean una unidad del lote afectado deben devolverla al lugar donde la compraron para recibir un reembolso completo.

Si el producto se adquirió directamente con el fabricante MediNatura, se debe contactar a la empresa para procesar la devolución.

Los aerosoles nasales son efectivos para aliviar rápidamente la congestión si se usan apuntando hacia los lados de la nariz y no al tabique.

Sin embargo, para una limpieza más profunda, los expertos recomiendan lavados con agua con sal (solución salina). En casos de infecciones más graves, es necesario consultar a un médico para recibir tratamientos orales como pastillas o antibióticos.

