Otros cinco países entran en la lista negra de Trump: ahora sus ciudadanos tendrán restricciones para ingresar a EEUU

El presidente Donald Trump firmó una nueva proclamación que extiende el veto migratorio a un total de 32 naciones. La medida endurece los controles de seguridad y suspende la entrada de ciudadanos de países con "corrupción generalizada".

Según la Administración, estas limitaciones son necesarias para evaluar riesgos de terrorismo y seguridad nacional. La lista incluye ahora a 15 nuevos países con restricciones parciales y cinco más con bloqueo total.

¿Qué naciones se suman al veto migratorio de Trump?

La Administración Trump añadió nuevos países a la lista de restricciones parciales, elevando la cifra de naciones vigiladas. Entre los nuevos integrantes figuran Nigeria, Senegal, Tanzania, Zimbabue, Angola y Costa de Marfil.

También se incluyeron naciones como Dominica, Zambia, Malaui y Tonga. Estas naciones enfrentan limitaciones debido a la falta de estabilidad y la incapacidad de sus gobiernos para verificar antecedentes penales de sus ciudadanos.

¿Por qué EEUU impone restricciones a estos países?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que muchos de estos territorios poseen documentos civiles "poco fiables". Las autoridades señalan que la corrupción generalizada dificulta la identificación de potenciales amenazas.

Además, el gobierno asegura que algunos estados se niegan a aceptar de vuelta a sus ciudadanos deportados. La proclamación busca impedir la entrada de extranjeros sobre los que EEUU carece de información suficiente para evaluar riesgos.

¿Cómo queda la lista final de restricciones a la entrada?

Con este anuncio, Trump amplía de 12 a 32 el número de países con restricciones a la entrada de viajeros. A los 12 países del veto inicial se suman ahora cinco naciones con un bloqueo total de visados.

Dos países más enfrentan límites endurecidos, mientras que los 15 restantes tienen prohibiciones parciales. El decreto incluye excepciones para residentes permanentes, diplomáticos y atletas con visas vigentes, según una publicación de Telemundo.

¿Qué declaraciones emitió el DHS?

La secretaria del DHS, Kristi Noem, recomendó una "prohibición total de viajes" a países que envían lo que califica como "invasores". En un mensaje en la red social X, Noem escribió: "No los queremos. A ni uno de ellos".

La funcionaria justificó estas medidas tras el ataque de un inmigrante afgano en Washington D.C. contra la Guardia Nacional. A raíz de este evento, Trump congeló las solicitudes de asilo y los trámites para ciudadanos afganos.

¿Qué otras medidas anunció la administración Trump?

El presidente paralizó todos los procesos migratorios para quienes trabajaron con las fuerzas estadounidenses en el extranjero. Incluso, amenazó con bloquear permanentemente la inmigración desde países que calificó como del "Tercer Mundo".

La Casa Blanca afirma que estos estándares más estrictos protegerán la seguridad nacional. El gobierno busca obtener mayor cooperación de los gobiernos extranjeros en el intercambio de información sobre viajeros.

