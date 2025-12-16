Combo hallaquero en Antímano: fecha, horario y punto de venta del mercado navideño 

Luego de su exitoso paso por Petare, Guarenas-Guatire, el 23 de enero, Catia y El Valle, el Mercado Navideño Las Hallacas con Nicolás se traslada al oeste de la capital.
Esta jornada busca facilitar a las familias la adquisición de los insumos necesarios para la tradicional cena decembrina en un ambiente festivo.
Combo hallaquero en Antímano
El mercado se instalará en la Av. Intercomunal de Antímano, específicamente frente a la estación del Metro Carapita.
Los asistentes podrán asegurar los ingredientes completos para la elaboración de 30 hallacas.
La jornada tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
Este combo incluye más de 15 productos básicos, desde la harina y los rellenos hasta el onoto y el adobo.
|Producto
|Cantidad
|Producto
|Cantidad
|Harina Maizal
|1 kg
|Cebolla
|250 g
|Pollo
|1 kg
|Pasitas
|100 g
|Cerdo
|250 g
|Aceitunas rellenas
|75 g
|Carne de res
|250 g
|Alcaparras
|100 g
|Cilantro
|75 g
|Sal
|250 g
|Cebollín
|75 g
|Adobo Completo
|50 g
|Ají dulce
|75 g
|Rollos de pabilo
|1 unid.
|Ajo
|75 g
|Hojas de hallacas
|1,5 kg
|Ajoporro
|150 g
|Comino.
|50 g
|Pimentón
|250 g
|Onoto en granos.
|250 g
El evento contará con espacios de recreación para niños, incluyendo inflables, pintacaritas y juegos recreativos.
De igual modo, Antímano recibe el concierto "Navidad en Paz con Nicolás" este 20 de diciembre con sorteo de electrodomésticos.
Por lo que el público podrá disfrutar de una variada cartelera musical que incluye:
-
Gaiteros de Yiyo.
-
Eukarys, conocida como "la Nena Sexy de la Salsa".
-
Dany Rojas y su propuesta de vallenato.
-
24K Vallenato.
También puede visitar nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube