Combo hallaquero en Antímano: fecha, horario y punto de venta del mercado navideño 

Luego de su exitoso paso por Petare, Guarenas-Guatire, el 23 de enero, Catia y El Valle, el Mercado Navideño Las Hallacas con Nicolás se traslada al oeste de la capital.

Esta jornada busca facilitar a las familias la adquisición de los insumos necesarios para la tradicional cena decembrina en un ambiente festivo.

Combo hallaquero en Antímano

El mercado se instalará en la Av. Intercomunal de Antímano, específicamente frente a la estación del Metro Carapita.

Los asistentes podrán asegurar los ingredientes completos para la elaboración de 30 hallacas.

La jornada tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Este combo incluye más de 15 productos básicos, desde la harina y los rellenos hasta el onoto y el adobo.

Producto Cantidad Producto Cantidad Harina Maizal 1 kg Cebolla 250 g Pollo 1 kg Pasitas 100 g Cerdo 250 g Aceitunas rellenas 75 g Carne de res 250 g Alcaparras 100 g Cilantro 75 g Sal 250 g Cebollín 75 g Adobo Completo 50 g Ají dulce 75 g Rollos de pabilo 1 unid. Ajo 75 g Hojas de hallacas 1,5 kg Ajoporro 150 g Comino. 50 g Pimentón 250 g Onoto en granos. 250 g

El evento contará con espacios de recreación para niños, incluyendo inflables, pintacaritas y juegos recreativos.

De igual modo, Antímano recibe el concierto "Navidad en Paz con Nicolás" este 20 de diciembre con sorteo de electrodomésticos.

Por lo que el público podrá disfrutar de una variada cartelera musical que incluye:

Gaiteros de Yiyo.

Eukarys, conocida como "la Nena Sexy de la Salsa".

Dany Rojas y su propuesta de vallenato.

24K Vallenato.

