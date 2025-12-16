Gobierno y empresas privadas Instalan primera mesa de trabajo: trazarán acciones para fortalecer el SEN

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para Energía Eléctrica, Jorge Márquez, y representantes del sector empresarial privado sostuvieron su primer encuentro para trazar acciones conjuntas que fortalezcan el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Entre los representantes del sector empresarial se encuentran la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, y la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, refiere VTV.

La articulación entre el sector público y privado responde a la orientación del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien celebró el interés del empresariado en contribuir a la formulación de estrategias para optimizar los servicios públicos, propuesto por Capozzolo, durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, realizado el 9 de diciembre.

“Sobre electricidad hagan una mesa inmediatamente (junto al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez), estoy de acuerdo, bienvenida la inversión nacional, las fórmulas empresariales nacionales, para nosotros despegar como un cohete en la producción de megavatio en la estabilización de servicio”, dijo Maduro, en aquella oportunidad.

