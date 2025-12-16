José Antonio Kast: estas son las diferencias que lo separan de Trump, Milei y Bukele

Suscríbete a nuestros canales

La elección de José Antonio Kast como presidente de Chile representa un cambio histórico en el panorama político del país. Y es que, con un 58,2% de los votos frente al 41,8% de la candidata de izquierda Jeannette Jara, Kast se convierte en el líder más conservador desde el retorno a la democracia en 1990.

¿Quién es José Antonio Kast?

Kast, de 59 años y abogado, lidera el Partido Republicano y se sitúa a la derecha de los expresidentes chilenos recientes. Mientras figuras como Sebastián Piñera representaban un conservadurismo más moderado y pragmático, Kast defiende un modelo de derecha sin concesiones al centro.

Comparación con líderes internacionales

Aunque se le relaciona con Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, Kast presenta diferencias notables, de acuerdo al portal Miaminews24, estas son las diferencias:

Donald Trump: comparte ideas nacionalistas y de control migratorio, pero el nuevo presidente chileno evita confrontaciones directas y mantiene un discurso institucional.

Javier Milei: coincide en la reducción del tamaño del Estado y ajustes fiscales, aunque el enfoque de Kast es menos radical que el extremo libertario de Milei.

Nayib Bukele: admira su política de seguridad y “mano dura” contra la delincuencia, queriendo adaptar José Antonio Kast la estrategia al contexto chileno.

Kast mantiene posiciones conservadoras sobre aborto y matrimonio igualitario, influenciado por su vinculación al movimiento católico Schoenstatt. No obstante, durante la campaña priorizó temas como seguridad y migración, evitando debates sobre estos géneros.

Expertos señalan que esta estrategia buscó atraer a votantes moderados y mujeres, mientras refuerza su nacionalismo con políticas de control migratorio.

El lema “Chile primero” refleja el enfoque nacionalista de Kast. Entre sus propuestas se incluyen la autodeportación de inmigrantes irregulares y la creación de un “gobierno de emergencia” para enfrentar la delincuencia.

A diferencia de Trump, Milei o Bukele, Kast tiene una trayectoria política más institucional y constante. Fue concejal, diputado y candidato presidencial en tres ocasiones, respetando siempre los procesos democráticos.

Su llegada a La Moneda plantea un experimento político, el cual es introducir un modelo de derecha más dura, nacionalista y populista, inspirado en líderes internacionales pero adaptado a la realidad chilena y sus instituciones.

