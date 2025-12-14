La derecha regresa a Chile: José Antonio Kast gana las presidenciales

Suscríbete a nuestros canales

El candidato de Derecha, José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales en Chile tras la segunda vuelta electoral que se celebró este domingo 14 de diciembre.

Por su parte, la candidata Jeannette Jara admitió la derrota y afirmó que la "democracia habló fuerte y claro".

Segunda vuelta electoral en Chile

De acuerdo con los reportes del Registro Electoral de Chile, tras el escrutinio del 83,4% de los votos, Kast obtuvo el 58,21% de los votos, mientras Jara alcanzó el 41,79%.

Según la reseña de la agencia de noticias EFE, el presidente del Partido Republicano y mano derecha de Kast, Arturo Squella, informó que "hace unos minutos recibimos la llamada de Jara".

Asimismo, destacó que "Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile".

Para el próximo 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast recibirá la banda presidencial por parte del progresista y actual presidente en funciones de Chile, Gabriel Boric, contra quien perdió por amplio margen en las elecciones presidenciales de 2021.

Campaña de Kast y la expulsión masiva de migrantes

Durante su campaña, Kast se centró en la lucha contra la delicuencia y estuvo enfocado en la migración irregular, haciendo énfasis en que el objetivo no es "solo de ganar una elección, hablamos de recuperar nuestro país".

Adicionalmente, prometió la expulsión masiva de migrantes, definiendo la migración como un delito o la creación y construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento para los líderes del narcotráfico.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube