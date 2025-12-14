Atención viajeros del Metro de Nueva York: nuevas reglas de activación y validación de boletos a partir de enero

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios del tren Metro-North, Shore Line East y Hartford Line, tendrán un cambio en el sistema de validación de boletos a partir de enero, lo que afectará directamente a los viajeros de Connecticut, a pesar de que sus tarifas no se modificarán en esa fecha.

La razón más significativa detrás de la nueva reglamentación es la lucha contra la evasión de tarifas.

La MTA enfrenta una compleja situación financiera y estima que pierde una cifra considerable de ingresos anualmente debido a la evasión de pagos. Al implementar reglas más estrictas y billetes que caducan rápidamente (como el billete sencillo que se anula a las 4 a.m.), la MTA busca limitar las oportunidades de los pasajeros para usar el mismo billete en viajes posteriores o transferir billetes no usados. Adicionalmente el aumento en el recargo por comprar o activar el billete a bordo ($2 adicionales) sirve como un incentivo directo para que los pasajeros adquieran y activen sus pases antes de subir al tren, lo que facilita el control y reduce la evasión.

Reglas de activación de billetes: más rigurosas y temporales

Los pasajeros del servicio ferroviario de Connecticut y Nueva York deben prepararse para un cambio en la manera en la que adquieren y utilizan sus pases. A partir de enero, la MTA pondrá en marcha una reestructuración completa del sistema de billetes, orientada, según la autoridad, a "una mejor experiencia para el cliente".

La principal novedad es la caducidad acelerada de los billetes de un solo viaje, que ahora serán válidos hasta las 4:00 a.m. del día siguiente a su compra. Tras esta hora, el billete digital "se esfumará", lo que ha generado preocupación entre los usuarios sobre posibles inconvenientes.

Eliminación de pases tradicionales y nuevos esquemas de recompensa

El conocido billete de ida y vuelta desaparecerá completamente del sistema. En su lugar, se introducirá el "Pase de Día", válido hasta las 4:00 a.m. de la mañana siguiente y que permitirá viajes ilimitados durante ese lapso. Este cambio busca simplificar la revisión para los conductores, pero su conveniencia para el pasajero habitual está en debate.

Adicionalmente, los populares billetes de diez viajes también serán eliminados. Serán sustituidos por un sistema de "recompensa móvil de pago por uso": el pasajero que compre diez viajes en un plazo de catorce días obtendrá el undécimo viaje de forma gratuita.

Es crucial notar que, si bien estas nuevas reglas se aplicarán a los usuarios de Metro-North, Shore Line East y Hartford Line, la tarifa en Connecticut se mantendrá sin cambios en enero.

El Departamento de Transporte de Connecticut (CDOT) aprobó previamente otro aumento del 5% que entrará en vigor en julio de 2026.

La implementación de estos cambios en los billetes aplica por igual a los pasajeros de ambos estados, dado que la MTA, con el consentimiento de la CDOT.

