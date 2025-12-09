Cheque por desempleo en Nueva York aumenta: sepa cuánto es y cómo calificar

Suscríbete a nuestros canales

La gobernadora Kathy Hochul oficializó un incremento sustancial en los beneficios del seguro de desempleo para los trabajadores de Nueva York, elevando el pago máximo semanal de $504 a $869 a partir de este mes.

Esta medida llega en un momento importante, diseñada para contrarrestar el impacto financiero del cierre del gobierno federal, el cual ha dejado sin sueldo a aproximadamente 115,000 empleados federales en el estado.

Ajuste

El ajuste fue posible gracias a una inversión estatal de casi $7 000 millones para sanear el Fondo Fiduciario que no solo beneficia a quienes perciben la tarifa máxima.

También reajusta los montos para una gran mayoría de solicitantes basándose en sus ingresos previos, ofreciendo un respiro económico directo frente a la paralización impulsada por la oposición republicana en Washington.

Además del beneficio directo a la fuerza laboral, la solvencia recuperada del fondo trae alivio financiero inmediato al sector empresarial neoyorquino según informó Telemundo Nueva York..

Detalles

Al liquidar la deuda acumulada durante la pandemia, el Estado elimina el Recargo por Intereses (IAS) que pagaban los empleadores, lo que proyecta un ahorro promedio de $100 por empleado para 2026 y $250 para 2027.

Las autoridades confirmaron también un ajuste en la base salarial imponible para 2026, una estrategia financiera que busca estabilizar las reservas a largo plazo y evitar futuros endeudamientos, garantizando así tasas impositivas sostenibles para las empresas y una red de seguridad más robusta para los desempleados.

