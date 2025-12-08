¿Adiós a las cuentas bancarias para inmigrantes en 2026? La verdad oculta tras el rumor viral

Suscríbete a nuestros canales

Plataformas digitales y redes sociales difunden actualmente una teoría falsa que alerta sobre una supuesta prohibición para que los inmigrantes sin estatus legal posean cuentas bancarias en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2026.

Sin embargo, verificaciones exhaustivas hechas por Factchequeado confirman que no existe ninguna orden federal ni mandato ejecutivo firmado por el presidente Donald que respalde esta medida.

Los registros oficiales de la Casa Blanca y las publicaciones en las redes sociales del mandatario, incluyendo Truth Social y X, carecen de cualquier anuncio relacionado con restricciones financieras para no ciudadanos.

Según publica El Tiempo Latino, esto desmiente categóricamente la existencia de una nueva normativa de verificación de ciudadanía por parte de los bancos.

Antecedentes

Es importante recordar que esta no es la primera vez que el pánico se apodera de la comunidad inmigrante por noticias falsas; ya en agosto de 2025, rumores similares señalaron erróneamente al Bank of America de cerrar cuentas masivamente, algo que la institución negó rotundamente.

En la actualidad, las regulaciones financieras permiten a los bancos aceptar identificaciones alternativas, como el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) o matrículas consulares, para fomentar la inclusión financiera.

Expertos en finanzas y leyes migratorias instan a los usuarios a consultar fuentes oficiales y evitar compartir contenidos no verificados que solo buscan generar desestabilización y miedo injustificado entre la población extranjera residente en el país.

