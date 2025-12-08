El condado de Montgomery desafía a ICE y aprueba ley que protege a inmigrantes: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El condado de Montgomery County aprobó la Trust Act (Expedited Bill 35-25), una ley histórica que garantiza que los residentes accedan a servicios del condado sin miedo a la discriminación por estatus migratorio.

La legislación prohíbe a los empleados del condado preguntar sobre la condición migratoria y limita la cooperación con agentes de ICE en casos civiles, al buscar reforzar la seguridad y la confianza comunitaria.

¿Qué establece la Trust Act para la comunidad Inmigrante?

La Trust Act, oficialmente Expedited Bill 35-25, establece fuertes protecciones de derechos civiles para la comunidad inmigrante. La ley prohíbe a los empleados del condado investigar o preguntar sobre el estatus migratorio de una persona. Esta limitación solo se exceptúa si la ley federal lo exige o si existe un propósito criminal legítimo.

La presidenta del Consejo, Natali Fani-González, propuso la ley, afirmando que la legislación es “urgentemente necesaria porque estamos enfrentando un régimen federal de inmigración cruel e ilegal”. Fani-González expresó que sabe de primera mano “el miedo que viven muchas familias” al ser inmigrante.

¿Cómo protege la Trust Act contra la discriminación?

La ley limita la cooperación con agentes federales de ICE para casos civiles. Esto significa que recursos como personal, instalaciones y equipo del condado no podrán ser usados para acciones de inmigración sin una orden judicial.

Gracias a la Trust Act, los inmigrantes podrán acceder con tranquilidad a servicios del condado, desde atención médica hasta educación y seguridad pública. El objetivo es que los residentes no duden en llamar al 911 o acudir a la policía por miedo a su estatus.

¿Quiénes respaldan la Trust Act en Montgomery County?

La propuesta cuenta con un amplio respaldo de autoridades y organizaciones en Montgomery County. El Ejecutivo del condado, Marc Elrich, apoyó la medida, señala que codificarla garantiza que ningún futuro ejecutivo pueda revertir estas protecciones.

La Trust Act recibió también el apoyo de la policía local, líderes comunitarios y organizaciones clave como CASA, ACLU y 32BJ SEIU. El concejal Will Jawando destacó que el 45% de los residentes del condado son inmigrantes o hijos de inmigrantes.

¿Cuál es el impacto social y educativo de la Trust Act?

La medida tiene una relevancia significativa en escuelas y espacios públicos. Estudiantes como Tracy Espinoza compartieron que muchos compañeros viven con preocupaciones por la seguridad de sus familiares.

La ley ayuda a que los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y sentirse seguros en su comunidad. Al limitar la cooperación con la inmigración federal, la Trust Act refuerza la confianza entre la comunidad y las autoridades locales.

