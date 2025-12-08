Oportunidad única: una nueva ley impulsa y busca la residencia permanente en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva propuesta de ley en el Congreso de Estados Unidos (EEUU) podría abrir camino a la residencia permanente para trabajadores indocumentados que laboran en sectores esenciales como agricultura, salud y construcción.

El plan ofrece un estatus condicional de dos años a quienes cumplan con los requisitos de empleo y presencia continua. Los analistas señalan que el proyecto tiene altas probabilidades de aprobación debido a su impacto en la economía nacional.

¿Cuál es el objetivo principal de la nueva propuesta de ley?

El principal objetivo de esta nueva propuesta de ley es proporcionar un camino hacia la legalización a miles de trabajadores indocumentados que sostienen la economía de EEUU laborando en sectores esenciales. La legislación busca mitigar la escasez de mano de obra en áreas críticas.

El plan contempla otorgar un estatus condicional de dos años. Tras ese periodo, las personas podrían aplicar a la residencia permanente, un avance significativo a favor de la comunidad inmigrante.

¿Qué sectores esenciales beneficiará el proyecto de ley?

La propuesta se enfoca en trabajadores indocumentados que laboran en sectores esenciales de la economía de EEUU, como la agricultura, la salud y la construcción.

También se incluyen a los trabajadores de servicios de emergencia. Estos grupos son considerados vitales para el funcionamiento del país, por lo que su legalización responde a una necesidad económica.

¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores?

Para poder aplicar al estatus condicional de dos años, los trabajadores deben cumplir con varios requisitos. El principal es demostrar que llevan en EEUU continuamente desde el año 2024.

Además de la presencia continua, se requiere que tengan por lo menos 100 días de trabajo en alguno de los sectores esenciales contemplados. El proyecto busca recompensar la contribución laboral de la comunidad inmigrante.

¿Qué probabilidad de aprobación tiene el proyecto?

Aunque la nueva propuesta de ley aún necesita la aprobación del Congreso, los analistas señalan que existe una alta probabilidad de que se apruebe en cierta capacidad o en cierto grado. La razón principal es la conexión con el factor económico.

Un experto indicó: "Todo lo que tiene que ver con el bolsillo ya sea de Estados Unidos y consecuentemente de políticos… hace el mundo a moverse". El impacto de la escasez de empleos en la construcción o el mundo agrícola fuerza un cambio en las políticas migratorias.

