Abuela gamer: mujer logra impresionante 'ace' en Counter-Strike y es nominada internacionalmente

La streamer rusa Olga Ivanovna, de 77 años, conocida en la comunidad gamer como 'i_olga' o 'abuela Olga', se ha convertido en una sensación viral y ha obtenido una nominación internacional a los premios NymN's New Year's Show (NNYS) en la categoría de "mejor momento de juego".

Este reconocimiento se debe a un impresionante 'ace' (eliminación de todo el equipo enemigo en una sola ronda) que logró en el popular juego Counter-Strike (mapa Dust II).

El Logro que Cautivó la Red

El momento cumbre de la streamer demostró su habilidad y precisión, a pesar de su edad.

Utilizando un fusil M4A1-S, Olga logró abatir a cinco oponentes en una sola ronda del mapa Dust II. El clip la muestra posicionada estratégicamente cerca de un hoyo, desde donde ejecutó la racha de eliminaciones.

La jugada no solo se viralizó en Twitch, sino que alcanzó el puesto número 4 en una de las comunidades temáticas más grandes de Counter-Strike en Reddit, según informó CyberMeta.

Este 'ace' consolida la habilidad de Olga, quien ya había logrado una hazaña similar en el mismo mapa en agosto de 2024.

Filosofía de 'i_olga'

La 'abuela Olga' se ha ganado un lugar destacado en la escena gamer internacional por su constancia y pasión por los videojuegos.

Olga transmite activamente en Twitch desde 2021 y ha acumulado más de 221 mil seguidores hasta la fecha.

En la descripción de su canal, la streamer explica que los videojuegos son una herramienta que le ayuda a "desconectar de las preocupaciones diarias".

Además de Counter-Strike 2, su contenido incluye partidas de Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2, entre otros, mostrando su versatilidad en diferentes géneros.

La nominación de Olga Ivanovna destaca cómo la pasión por los videojuegos trasciende las barreras generacionales y demográficas en la comunidad gamer global.

