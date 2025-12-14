Tesoro oculto en el colchón: viuda descubre $100,000 escondidos por su esposo durante 25 años

Suscríbete a nuestros canales

Una viuda de 82 años, identificada como Patricia de Atlanta, Estados Unidos, generó asombro en el programa radial ‘The Ramsey Show’ al revelar que su difunto esposo había acumulado en secreto más de 100.000 dólares en efectivo durante 25 años, guardados en una caja fuerte.

A pesar de ser dueña de una casa valorada en 425.000 y poseer otros 400.000 en certificados de depósito, la mujer vive únicamente con los 1.400 mensuales de su Seguro Social, llegando a reducir sus gastos de alimentación para subsistir, refiere El Diario.

Tras el inesperado hallazgo de este "ahorrador de colchón", la principal duda de Patricia no era cómo gastar el dinero, sino el riesgo de depositarlo en el banco por miedo a ser investigada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Ante el temor de la oyente, el copresentador George Kamel la tranquilizó, explicando que el banco solo está obligado legalmente a presentar un reporte por cualquier depósito superior a 10.000 dólares, y no a iniciar una investigación criminal.

La solución ofrecida por los expertos fue sencilla: simplemente informar la verdad al banco, indicando que el dinero proviene de ahorros en efectivo guardados por su esposo durante décadas.

Inflación

Sin embargo, los presentadores señalaron que el verdadero problema financiero de Patricia no era el origen del efectivo, sino la inacción de sus 400.000 en certificados de depósito, que ofrecen rendimientos muy bajos y están siendo "devorados por la inflación" al permanecer inactivos.

Por lo que recomendó a la viuda a invertir sus ahorros para obtener mejores rendimientos, recordando el impacto negativo de la inflación en el poder adquisitivo del dinero guardado a lo largo del tiempo.

La conversación concluyó en un tono más ligero, con los presentadores bromeando sobre la imagen de llegar al banco con una maleta llena de 100.000 dólares.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube