Trasciende generaciones: "123456" es la contraseña más usada en 2025

La compañía líder en detección de amenazas, ESET, alertó que el mal hábito de usar contraseñas débiles y predecibles no solo persiste en 2025, sino que "123456" continúa siendo la credencial más utilizada a nivel global.

Utilizar claves predecibles es comparado por ESET con "cerrar la puerta de la casa con una traba de papel", poniendo en grave riesgo la integridad de la información sensible y personal de los usuarios, refiere una NDP.

"123456" es la contraseña más usada en 2025

Informes recientes de NordPass y Comparitech confirman que "123456" fue la contraseña más utilizada en 2025.

Un dato revelador es que el 25% de las 1.000 contraseñas principales están compuestas únicamente por números, demostrando que las personas optan por credenciales simples en detrimento de su seguridad.

Según Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, la costumbre de usar claves débiles "trasciende las generaciones".

De igual forma, se indica que en cada grupo etario —desde la Generación Z (nativos digitales) hasta los Baby Boomers—, la contraseña "123456" se encuentra en el top de las claves más elegidas.

Este fenómeno demuestra que un nativo digital adopta la misma práctica de riesgo que una persona con menos conocimientos tecnológicos.

En América Latina, el panorama es "más preocupante", sumándose el auge de ciberamenazas en la región a la falta de conciencia digital.

Al respecto, ESET advierte que usar contraseñas débiles no solo compromete la seguridad individual, sino que también contribuye a la "vulnerabilidad general de la región" frente a posibles ataques.

Mientras que en el ámbito corporativo, la criticidad es mayor. El uso de claves débiles pone en jaque la información de la empresa, clientes y proveedores, pudiendo significar pérdida de dinero y reputación.

Además, Verizon reporta que el 70% de las filtraciones de datos en las empresas se debe al uso de contraseñas débiles por parte de los colaboradores.

Recomendaciones de ESET para claves robustas

Para evitar ser víctima de ataques cibernéticos, ESET recomienda:

Usar claves con al menos 12 caracteres, ya que las más largas son más difíciles de penetrar para los ataques de fuerza bruta. Incluir una variedad de caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Evitar patrones predecibles como nombres, fechas de nacimiento o secuencias obvias como "123456". No usar la misma contraseña para varias cuentas.

Como herramienta adicional, ESET recomienda usar un Generador de Contraseñas para crear claves seguras y robustas de forma práctica y gratuita.

